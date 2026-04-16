 Dubayın simvolu Bürc əl-Ərəb bağlanır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Dubayın simvolu Bürc əl-Ərəb bağlanır

17:51 - Bu gün
İranın cavab hücumlarının hədəfi olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Dubay şəhərində yerləşən Bürc əl-Ərəb otelinin genişmiqyaslı bərpa layihəsi çərçivəsində 18 ay müddətinə bağlanacağı bildirilib.

1news.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, "The National" nəşrinə danışan otel nümayəndələri ölkənin simvol tikililərindən biri hesab olunan Bürc əl-Ərəbdə geniş yenidənqurma işlərinin aparılacağını açıqlayıblar.

Dubayda yerləşən və 18 ay müddətinə bağlanacaq Bürc əl-Ərəb oteli 25 ildən artıqdır ki, şəhərin siluetinin əsas simvollarından biri sayılır.

Restavrasiya çərçivəsində otelin interyerinin yenilənməsi planlaşdırılır, lakin tikilinin orijinal kimliyinin qorunması əsas məqsəd kimi göstərilir.

1999-cu ildə açılan və yelkən formasındakı memarlığı ilə şəhərin rəmzinə çevrilən Bürc əl-Ərəb beynəlxalq turizm sektorunda Dubayın ən tanınmış obyektlərindən biri hesab olunur.

Dubay Hökumətinin Media Ofisi martın 1-də yaydığı açıqlamada bildirmişdi ki, şəhər hakimiyyəti tərəfindən bir pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib və ondan düşən hissələr otelin xarici fasadında kiçikmiqyaslı yanğına səbəb olub.

Paylaş:
165

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycan Ermənistandan hansı məhsulu idxal edib? - DGK aydınlıq gətirdi

Rəsmi

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Dünya

Dubayın simvolu Bürc əl-Ərəb bağlanır

ABŞ-də işsizlik müavinətinə müraciətlər gözləntilərdən aşağı olub

ABŞ–HƏMAS təması: atəşkəsdən sonra ilk birbaşa görüş keçirildi

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İran: ABŞ mühasirəsi olarsa, bölgədə ixrac dayandırılacaq

Uqanda prezidentinin oğlu İranı, təhdid edirTürkiyədən milyard və gözəl gəlin tələb edir və

Starmer Tramp və Putinin hərəkətlərindən "yorulduğunu" bildirdi

Türkiyədə zəlzələ oldu

Son xəbərlər

Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

Bu gün, 17:57

Dubayın simvolu Bürc əl-Ərəb bağlanır

Bu gün, 17:51

Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib

Bu gün, 17:41

Kamran Əsədovun məhkəməsində şahidlər dindirilib

Bu gün, 17:38

Bakıda 5 avtomobili talayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:36

Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrlə bağlı yenilik

Bu gün, 17:29

ABŞ-də işsizlik müavinətinə müraciətlər gözləntilərdən aşağı olub

Bu gün, 17:24

Zəngilanda Rusiya-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilib

Bu gün, 17:11

Sabah yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 16:53

Bibiheybət yolunda bərpa işləri yekunlaşdı, istifadəyə verildi - VİDEO

Bu gün, 16:40

Azərbaycan Ermənistandan hansı məhsulu idxal edib? - DGK aydınlıq gətirdi

Bu gün, 16:24

Avtoxuliqanlıq edərək sosial şəbəkədə paylaşan şəxslər həbs ediliblər

Bu gün, 16:23

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

Bu gün, 16:07

ABŞ–HƏMAS təması: atəşkəsdən sonra ilk birbaşa görüş keçirildi

Bu gün, 16:05

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:43

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

Bu gün, 15:26

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:19

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 14:56

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər