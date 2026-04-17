İran açıqladı: Hörmüz boğazı ticarət gəmiləri üçün açılıb

Oksana Orucova17:01 - Bu gün
İran Hörmüz boğazının ticarət gəmiləri üçün açıldığını açıqlayıb.

1news.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Abbas Əraqçi məlumat verib.

Nazirin sözlərinə görə, hazırda bütün kommersiya gəmilərinin boğazdan keçidinə icazə verilib və atəşkəs müddətinin qalan hissəsi ərzində bu marşrut tam şəkildə açıq saxlanılacaq.

Əraqçi qeyd edib ki, qəbul edilən qərar regionda gərginliyin azaldılması və beynəlxalq ticarət axınının bərpası məqsədi daşıyır. Onun sözlərinə görə, Hörmüz boğazı qlobal enerji daşımaları baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir və burada hər hansı məhdudiyyət beynəlxalq bazarlara ciddi təsir göstərə bilər.

Xatırladaq ki, son dövrlərdə bölgədə yaşanan gərginlik səbəbindən boğazdan keçid məsələsi beynəlxalq gündəmin əsas mövzularından birinə çevrilmişdi. Hazırkı qərarın regionda sabitliyin qorunmasına və ticarət əlaqələrinin normallaşmasına töhfə verəcəyi gözlənilir.

