İndoneziyada helikopter qəzası: Ölənlər var

Oksana Orucova10:08 - Bu gün
İndoneziyanın Qərbi Kalimantan əyalətinin Sekadau bölgəsində “Airbus H130” tipli helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 8 nəfər həyatını itirib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, qəza bölgədə ciddi narahatlıq yaradıb və hadisənin səbəblərinin araşdırılması üçün müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat başladılıb.

Səlahiyyətli qurumların cümə günü yaydığı məlumata görə, hadisə cümə axşamı günü baş verib. İlkin məlumatlara əsasən, helikopterdə 6 sərnişin, eləcə də pilot və köməkçi pilot olub. Qəza nəticəsində onların hamısı həlak olub.

Hadisə yerinə dərhal xilasedici qruplar və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib. Qəzaya uğramış helikopterin qalıqları tapılıb və ərazidə axtarış-xilasetmə işləri aparılıb. Rəsmi qurumlar bildiriblər ki, hava şəraiti və texniki nasazlıq ehtimalları əsas versiyalar kimi nəzərdən keçirilir.

Hazırda qəzanın dəqiq səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalar davam edir. Səlahiyyətli qurumlar hadisə ilə bağlı əlavə məlumatların yaxın günlərdə ictimaiyyətə açıqlanacağını bildiriblər.

