Rza Tamer vəfat etdi

Türkiyəli müğənni Rza Tamer vəfat edib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb. Bildirilir ki, sənətçinin gecə saatlarında səhhəti qəfil pisləşib və o, dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, vəziyyəti ağır olan Rza Tamer təxminən bir saat əvvəl dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, müğənni “Popstar Türkiye” yarışmasından sonra geniş tanınıb. Daha sonra çətin həyat şəraiti ilə üzləşən sənətçi uzun müddət küçə həyatı yaşayıb. O, bir müddət sonra “Benden sonra” mahnısı ilə yenidən populyarlıq qazanmışdı.

Xatırladaq ki, Rza Tamer iyun ayında Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan konsertini ləğv etmiş, səhnəyə çıxmamasına səbəb kimi Azərbaycanda Türkiyə lirəsindən istifadə edə bilməməsini göstərmişdi.

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Cəmiyyət

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Rəsmi

Azərbaycan və Moldova Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyevin Antalyada Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

Dünya

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

Rza Tamer vəfat etdi

Filmləri xatırladan bank soyğunu: 25 nəfər girov götürüldü, kassa oğurlandı

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

İran və ABŞ danışıqları uğursuz oldu: İslamabadda qapalı qapılar arxasında nə baş verdi?

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Son xəbərlər

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

Bu gün, 15:44

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 15:43

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 15:13

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

Bu gün, 14:50

196 ölkədə axtarışa verilən azərbaycanlı “qızıl adam” Türkiyədə belə saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:43

Alen Simonyan Sahibə Qafarova ilə görüşündən danışdı: Heç bir fikir ayrılığı müşahidə olunmadı - VİDEO

Bu gün, 14:20

Hidayət Heydərov Avropa çempionatında finala yüksəlib

Bu gün, 14:15

“Etender.gov.az” portalında elektron müqavilə və inteqrasiya sistemləri yenilənib

Bu gün, 14:06

Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

Bu gün, 13:52

Gənc cüdoçu Rəsul Səmədzadə Afrikanın qəlbində Azərbaycanın adını ucaldıb – FOTO – VİDEO

Bu gün, 13:48

DSMF Mərkəzi filialı üçün 1 milyon manatdan çox vəsaitə ofis icarələyir

Bu gün, 13:26

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:06

Azərbaycan və Moldova Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 12:57

Azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi infrastruktur obyektləri yaradılır

Bu gün, 12:50

İlham Əliyevin Antalyada Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:46

Azərbaycanla Türkiyə arasında prokurorluq sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 12:45

Rza Tamer vəfat etdi

Bu gün, 12:37

“Yüksəliş” müsabiqəsinə müraciət edənlər hansı ölkədə təhsil alıb?

Bu gün, 12:29

“Yüksəliş” müsabiqəsində ən aktiv yaş qrupu açıqlanıb

Bu gün, 12:26

“Yüksəliş” müsabiqəsinə rekord sayda müraciət olub

Bu gün, 12:19
Bütün xəbərlər