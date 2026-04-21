 Yaponiyada hərbi təlim zamanı partlayış: 3 əsgər həlak olub | 1news.az | Xəbərlər
Yaponiyada hərbi təlim zamanı partlayış: 3 əsgər həlak olub

Oksana Orucova13:17 - Bu gün
Yaponiyanın cənub-qərbində keçirilən hərbi təlim zamanı partlayış baş verib.

1news.az Kyodo News-a istinadən məlumat verir ki, hadisə nəticəsində 3 əsgər həyatını itirib, 1 əsgər isə yaralanıb.

Yaponiya Özünümüdafiə Quru Qoşunları bildirib ki, partlayış Oita bölgəsində yerləşən təlim sahəsində tank təlimi zamanı qeydə alınıb.

Məlumata əsasən, tank mərmisi atəşə tutulmadan əvvəl partlayıb. Hadisə nəticəsində 3 əsgər ölüb, yaralanan hərbçinin isə üzündə yanıq xəsarətləri yaranıb.

Şinjiro Koizumi hadisə ilə bağlı açıqlamasında bildirib ki, partlayışın səbəbi araşdırılır: “Hadisə çox üzücüdür. Bütün zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək.”

