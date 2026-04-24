 24 aprelin valyuta məzənnələri açıqlandı
24 aprelin valyuta məzənnələri açıqlandı

Qafar Ağayev09:14 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9855 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 2,2439 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9855

100 Rusiya rublu

2,2439

1 Avstraliya dolları

1,2113

1 Belarus rublu

0,5824

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1147

1 Çexiya kronu

0,0815

1 Çin yuanı

0,2487

1 Danimarka kronu

0,2657

1 Gürcü larisi

0,6324

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2888

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1835

1 İsveçrə frankı

2,1602

1 İsrail şekeli

0,5658

1 Kanada dolları

1,2400

1 Küveyt dinarı

5,5202

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3660

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5414

1 Moldova leyi

0,0981

1 Norveç kronu

0,1820

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6072

1 Polşa zlotası

0,4681

1 Rumıniya leyi

0,3900

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3295

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3271

Türk lirəsi

0,0378

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0640

Yeni Zelandiya dolları

0,9951

Qızıl

7949,3530

Gümüş

127,6113

Platin

3390,9730

Palladium

2504,8905

