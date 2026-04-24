24 aprelin valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9855 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 2,2439 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9855
|
100 Rusiya rublu
|
2,2439
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2113
|
1 Belarus rublu
|
0,5824
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1147
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2487
|
1 Danimarka kronu
|
0,2657
|
1 Gürcü larisi
|
0,6324
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2888
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1835
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1602
|
1 İsrail şekeli
|
0,5658
|
1 Kanada dolları
|
1,2400
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5202
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3660
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5414
|
1 Moldova leyi
|
0,0981
|
1 Norveç kronu
|
0,1820
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6072
|
1 Polşa zlotası
|
0,4681
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3900
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3295
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3271
|
Türk lirəsi
|
0,0378
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0387
|
Yapon yeni
|
1,0640
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9951
|
Qızıl
|
7949,3530
|
Gümüş
|
127,6113
|
Platin
|
3390,9730
|
Palladium
|
2504,8905