Tarixdə bu gün – 24 aprel nə günüdür?
1news.az 24 aprel tarixində baş vermiş hadisələri təqdim edir:
1512-ci il 24 apreldə IX Osmanlı padşahı və ilk Osmanlı xəlifəsi Sultan Səlim Yavuz taxta çıxdı.
1915-ci il 24 aprel - İstanbulda 250 erməni ziyalısı və icma lideri həbs olunub.
1945-ci ilin 24 apreli Amerika və Sovet qoşunları Berlinin mühasirəsini başa vuraraq Torqau şəhərində Elba çayı üzərindəki körpüdə görüşdülər.
1957-ci ildən 24 Aprel Dünya Gənclərinin Beynəlxalq Həmrəylik Günü olaraq qeyd edilir.
1966-cı il 24 aprel — Binə hava limanından havaya qalxan İl-14P orta tutumlu sərnişin təyyarəsi Mahaçqalaya səfər edərkən qəzaya uğrayıb.
1994-cü ildə 24 aprel Milli Məclis “Xocalı soyqırımı günü haqqında” qərar qəbul edib.
2008-ci il 24 aprel — Azərbaycan və Monteneqro arasında diplomatik əlaqələr qurulub.