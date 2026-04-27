 Yaponiyada 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Yaponiyada 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Oksana Orucova09:28 - Bu gün
Yaponiyada 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Yaponiyanın Hokkaydo prefekturasında 6,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Meteorologiya Agentliyi (JMA) məlumat verib.

Bildirilir ki, zəlzələnin episentri Tokachi bölgəsinin cənub hissəsində yerləşib. Sarsıntıdan sonra sunami təhlükəsinin olmadığı açıqlanıb.

Zəlzələ yerli vaxtla saat 06:23-də, 80 kilometr dərinlikdə baş verib. Təkcə Hokkaydo deyil, həmçinin Aomori və İvate prefekturalarında da güclü şəkildə hiss olunan zəlzələdən sonra sunami riski qeydə alınmayıb.

Hokkaydo Elektrik Enerjisi Şirkəti Tomari Atom Elektrik Stansiyasında hər hansı anormallığın müşahidə olunmadığını bildirib. Dəmir yolu operatoru JR Hokkaido isə bəzi yerli qatar reyslərinin müvəqqəti dayandırıldığını, lakin Hokkaydo Şinkansen sürətli qatarlarının normal fəaliyyətini davam etdirdiyini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, ötən həftə Yaponiyada Sanriku sahilləri yaxınlığında 7,7 bal gücündə daha güclü zəlzələ baş vermişdi. Həmin zəlzələdən sonra İvate və Hokkaydonun bəzi bölgələri üçün sunami xəbərdarlığı edilmişdi. Bəzi ərazilərdə hündürlüyü 10-80 santimetr arasında dəyişən sunami dalğaları müşahidə olunmuşdu.

Rəsmilər yaxın bir həftə ərzində daha güclü “meqa zəlzələ” ehtimalının mövcud olduğu barədə xəbərdarlıq ediblər.

Paylaş:
131

Son xəbərlər

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının biletləri satışa çıxarıldı

Bu gün, 17:57

Anasının evinin pəncərəsini silərkən yıxılıb öldü

Bu gün, 17:52

Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib

Bu gün, 17:39

Bu yolda sürət həddi endirildi

Bu gün, 17:22

Sankt-Peterburqda Putin və Əraqçi arasında görüş keçirilir

Bu gün, 17:12

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Yenidən MSK-nın sədri seçilən 75 yaşlı Məzahir Pənahovun DOSYESİ

Bu gün, 16:48

Azərbaycan Çinlə avtomobil yük daşımalarında kvotanı 5 dəfə artırıb

Bu gün, 16:41

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:24

Əhaliyə xəbərdarlıq edildi: Bu ərazilərə getməyin!

Bu gün, 16:10

2 ay əvvəl evlənən qazi qəzada öldü - Foto

Bu gün, 15:54

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 15:40

RİNN nümayəndəsi: Hazırda 1800-ə qədər avtobusda nağdsız ödəniş var

Bu gün, 15:34

Dünənki imtahanın nəticələri bu vaxt açıqlanacaq

Bu gün, 15:26

İlin ilk 3 ayında yol qəzalarında 21 piyada ölüb

Bu gün, 15:09

Ali Məhkəmə: Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı təkrar mübahisə predmeti ola bilməz

Bu gün, 15:04

Yazılı imtahanların vaxtı dəyişdirilir

Bu gün, 14:41

İlham Əliyevin və Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

Bu gün, 14:39

“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır

Bu gün, 14:22

İsrail atəşkəsi pozmaqda davam edir: Livana hücumlarda 14 nəfər ölüb

Bu gün, 14:17
Bütün xəbərlər