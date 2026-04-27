Kolumbiyada bombalı hücum: Ölənlərin sayı 20-yə çatdı
Kolumbiyada Pan-Amerika avtomobil yolunda törədilən bombalı hücum nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 20-yə yüksəlib.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Kolumbiya Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza İnstitutunun yaydığı məlumata görə, Cauca inzibati bölgəsinə bağlı Kajibio qəsəbəsində baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Bildirilib ki, həyatını itirənlərdən 5-i uşaqdır, yaralananların sayı isə 40 nəfəri ötüb.
Cauca vilayət rəhbərliyi hadisə ilə əlaqədar bölgədə 3 günlük matəm elan edildiyini açıqlayıb.
123