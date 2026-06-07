 XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların vəziyyəti yaxşıdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların vəziyyəti yaxşıdır

First News Media15:39 - Bu gün
XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların vəziyyəti yaxşıdır

Azov dənizində yük gəmilərinə qarşı həyata keçirilmiş dron hücumu nəticəsində vətəndaşlarımızın həlak olduğu və xəsarət alması xəbərindən dərhal sonra Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı Səfirliyinin əməkdaşları dərhal əraziyə yola düşüblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, səfirliyin Konsulluq bölməsinin əməkdaşları hazırda Yeysk şəhərindədir və yaralanmış, habelə xilas edilmiş Azərbaycan vətəndaşlarının yanında olaraq müvafiq konsulluq dəstəyi göstərirlər. Yaralıların vəziyyəti yaxşıdır, bir neçəsinin qısa müddətdə xəstəxanadan buraxılması nəzərdə tutulur. Rusiya Federasiyasının aidiyyəti qurumları tərəfindən həyata keçirilən axtarış-xilasetmə tədbirləri çərçivəsində həlak olan şəxslərin kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi və digər zəruri tədbirlər davam etdirilir. Eyni zamanda, xilas edilmiş Azərbaycan vətəndaşları üçün sənədləşdirmə işlərinin həyata keçirilməsi, onların qayıdış şəhadətnamələri ilə təmin olunması və ölkəyə qayıdışlarının təşkili istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Xarici İşlər Nazirliyi məsələni xüsusi nəzarətdə saxlayır və aidiyyəti qurumlarla sıx əlaqələndirmə işləri aparır. Həlak olan şəxslərin kimlikləri, onların cənazələrinin ölkəmizə gətirilməsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Paylaş:
124

Aktual

Dünya

Ermənistanda parlament seçkiləri başa çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Dünya

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Siyasət

XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların vəziyyəti yaxşıdır

Nikol Paşinyan səs verib

Azərbaycan və İspaniya arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Əməliyyat keçirildi: 18 kiloqram narkotik aşkarlandı

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Milli Məclisin növbədənkənar ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı

Banqladeş SOCAR ilə LNG tədarükünə dair danışıqlar aparır

Sabah Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu modernləşdirilmədən sonra istifadəyə veriləcək

Pərviz Şahbazovla Denis Şmıqal arasında görüş keçirilib

Son xəbərlər

Ermənistanda parlament seçkiləri başa çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 20:15

Simonyan: Müxalifətlə bağlı hüquq-mühafizə orqanları sərt tədbirlər görəcək

Bu gün, 19:57

Ermənistanda seçkilərdə iştirak 48,92 faizə çatıb

Bu gün, 19:07

Şamaxıda zəlzələ olub

Bu gün, 18:49

Ermənistanda ev dustaqlığında olan 434 nəfər səs vermək istəyini bildirib.

Bu gün, 18:17

9-cu mikrorayonda yaşayış binasında yanğın olub

Bu gün, 17:45

DİN: Ermənistanda seçkilər pozuntular və təzyiq iddiaları fonunda keçir

Bu gün, 15:56

XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların vəziyyəti yaxşıdır

Bu gün, 15:39

Moskvadan gələn “Rusiya Erməniləri İş Adamları Şurası”nın sədr müavini saxlanılıb

Bu gün, 14:45

Simonyan: Seçkilər azad və ədalətli olarsa, gərginlik olmayacaq

Bu gün, 13:51

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Bu gün, 13:44

Karapetyan səs verib

Bu gün, 12:39

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Bu gün, 12:28

Ermənistanda seçki məntəqələrinin rəhbər heyətindən saxlanılanlar var

Bu gün, 11:51

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Bu gün, 11:45

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Bu gün, 11:12

Nikol Paşinyan səs verib

Bu gün, 10:39

Tanınmış musiqiçinin azyaşlı oğlu faciəvi şəkildə həlak oldu - fotolar

Bu gün, 10:35

Azərbaycan gimnastları Dünya kubokunda finalda - FOTO

Bu gün, 09:52

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

06 / 06 / 2026, 18:05
Bütün xəbərlər