 Ermənistanda seçkilərdə iştirak 48,92 faizə çatıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Ermənistanda seçkilərdə iştirak 48,92 faizə çatıb

First News Media19:07 - Bu gün
Ermənistanda seçkilərdə iştirak 48,92 faizə çatıb
Saat 17:00-a olan məlumata görə, Ermənistanda parlament seçkilərində seçici fəallığı 48,92% təşkil edib. 1news.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Jirayr Karapetyan məlumat verib. Bildirilib ki, seçkilərdə iştirak hüququ olan 2 milyon 503 min 976 vətəndaşdan 1 milyon 224 min 957 nəfər artıq səs verib. Paytaxt İrəvanda seçici fəallığı 48,52% (412 168 nəfər) olub. Regionlar üzrə göstəricilər isə belədir: Araqaçotn – 51,13%; Ararat – 48,43%; Armavir – 44,8%; Geğarkunik – 46,86%; Lori – 49,77%; Kotayk – 51,01%; Şirak – 46,23%; Sünik – 55,36%; Vayots Dzor – 54,15%; Tavuş – 53,27%. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin iyununda keçirilən əvvəlki parlament seçkilərində saat 17:00-a olan seçici fəallığı 38,17% təşkil etmişdi.
Paylaş:
86

Aktual

Dünya

Ermənistanda parlament seçkiləri başa çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Dünya

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Dünya

Ermənistanda parlament seçkiləri başa çatıb - YENİLƏNİB

Simonyan: Müxalifətlə bağlı hüquq-mühafizə orqanları sərt tədbirlər görəcək

Ermənistanda seçkilərdə iştirak 48,92 faizə çatıb

Ermənistanda ev dustaqlığında olan 434 nəfər səs vermək istəyini bildirib.

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Ayətullah Seyid Əli Xamenei vida mərasimindən sonra Məşhəd şəhərində dəfn olunacaq

Moskvadan gələn “Rusiya Erməniləri İş Adamları Şurası”nın sədr müavini saxlanılıb

Donetskdə sərnişin avtobusu PUA hücumuna məruz qalıb: ölən və yaralananlar var

Netanyahu Livanda quru əməliyyatı keçirmək təklifini rədd edib

Son xəbərlər

Ermənistanda parlament seçkiləri başa çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 20:15

Simonyan: Müxalifətlə bağlı hüquq-mühafizə orqanları sərt tədbirlər görəcək

Bu gün, 19:57

Ermənistanda seçkilərdə iştirak 48,92 faizə çatıb

Bu gün, 19:07

Şamaxıda zəlzələ olub

Bu gün, 18:49

Ermənistanda ev dustaqlığında olan 434 nəfər səs vermək istəyini bildirib.

Bu gün, 18:17

9-cu mikrorayonda yaşayış binasında yanğın olub

Bu gün, 17:45

DİN: Ermənistanda seçkilər pozuntular və təzyiq iddiaları fonunda keçir

Bu gün, 15:56

XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların vəziyyəti yaxşıdır

Bu gün, 15:39

Moskvadan gələn “Rusiya Erməniləri İş Adamları Şurası”nın sədr müavini saxlanılıb

Bu gün, 14:45

Simonyan: Seçkilər azad və ədalətli olarsa, gərginlik olmayacaq

Bu gün, 13:51

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Bu gün, 13:44

Karapetyan səs verib

Bu gün, 12:39

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Bu gün, 12:28

Ermənistanda seçki məntəqələrinin rəhbər heyətindən saxlanılanlar var

Bu gün, 11:51

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Bu gün, 11:45

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Bu gün, 11:12

Nikol Paşinyan səs verib

Bu gün, 10:39

Tanınmış musiqiçinin azyaşlı oğlu faciəvi şəkildə həlak oldu - fotolar

Bu gün, 10:35

Azərbaycan gimnastları Dünya kubokunda finalda - FOTO

Bu gün, 09:52

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

06 / 06 / 2026, 18:05
Bütün xəbərlər