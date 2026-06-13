 DÇ 2026: ABŞ millisi Paraqvay üzərində 4 qolluq qələbə qazandı | 1news.az | Xəbərlər
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DÇ 2026: ABŞ millisi Paraqvay üzərində 4 qolluq qələbə qazandı

Qafar Ağayev09:06 - Bu gün
DÇ 2026: ABŞ millisi Paraqvay üzərində 4 qolluq qələbə qazandı

Futbol üzrə dünya çempionatında ABŞ millisi Paraqvay yığmasını məğlub edib.

1news.az xəbər verir ki, Los-Ancelesdə keçirilən D qrupunun oyununda meydan sahibləri 4:1 hesablı qələbə qazanıblar. ABŞ millisinin qollarını Damyan Bobadilya (7-ci dəqiqə, avtoqol), Folarin Baloqan (31 və 45+5-ci dəqiqələr) və Covanni Reyna (90+8-ci dəqiqə) vurublar. Paraqvay yığmasının yeganə qoluna isə Maurisio 73-cü dəqiqədə imza atıb.

Qeyd edək ki, D qrupunun digər qarşılaşması iyunun 14-də, saat 08:00-da Avstraliya və Türkiyə milliləri arasında keçiriləcək.

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