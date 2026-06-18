Filippində güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatdı
Filippinin cənubundakı Mindanao bölgəsində iyunun 8-də baş verən 7,8 bal gücündə zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 78 nəfərə yüksəlib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, təbii fəlakət zamanı 1339 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 30 nəfərin taleyi isə hələ də naməlum olaraq qalır.
Rəsmilər bildiriblər ki, zəlzələdən ümumilikdə təxminən 1,5 milyon nəfər zərər çəkib.
ABŞ Geoloji Xidməti (USGS) iyunun 8-də qeydə alınan yeraltı təkanların 7,8 bal gücündə olduğunu və zəlzələnin 55,2 kilometr dərinlikdə baş verdiyini açıqlamışdı.
Qeyd edək ki, Filippin “Sakit Okean Od Halqası” adlandırılan aktiv seysmik və vulkanik zonada yerləşdiyindən ölkədə güclü zəlzələlər tez-tez baş verir.