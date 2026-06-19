AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,82 % azalaraq 1,9428 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,65 % azalaraq 2,3188 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9428
|
100 Rusiya rublu
|
2,3188
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1886
|
1 Belarus rublu
|
0,6035
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1105
|
1 Çexiya kronu
|
0,0802
|
1 Çin yuanı
|
0,2512
|
1 Danimarka kronu
|
0,2599
|
1 Gürcü larisi
|
0,6416
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2388
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1767
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1029
|
1 İsrail şekeli
|
0,5752
|
1 Kanada dolları
|
1,2008
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5172
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3485
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5496
|
1 Moldova leyi
|
0,0976
|
1 Norveç kronu
|
0,1739
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6108
|
1 Polşa zlotası
|
0,4558
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3711
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0166
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3148
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3109
|
Türk lirəsi
|
0,0366
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0534
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9740
|
Qızıl
|
7010,1795
|
Gümüş
|
107,8922
|
Platin
|
2809,5390
|
Palladium
|
2130,6185