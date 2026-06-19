 Azərbaycanda bu günə qədər 30 min nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya təhvil verilib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Azərbaycanda bu günə qədər 30 min nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya təhvil verilib

First News Media11:39 - Bu gün
Azərbaycanda bu günə qədər 30 min nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya təhvil verilib

Azərbaycanda bu günə qədər 30 min nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya təhvil verilib.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Avtotexniki Müfəttişlik şöbəsinin Dövlət avtomobil müfəttişi Aslan Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, 2024-cü ildə 1 966, 2025-ci ildə 19 840, 2026-cı ilin bu gününədək isə 13 330 nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya təhvil verilərək dövriyyədən çıxarılıb.

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