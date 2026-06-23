AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,31 % artaraq 1,9414 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,91 % azalaraq 2,2998 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9414
|
100 Rusiya rublu
|
2,2998
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1841
|
1 Belarus rublu
|
0,6035
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1107
|
1 Çexiya kronu
|
0,0802
|
1 Çin yuanı
|
0,2508
|
1 Danimarka kronu
|
0,2597
|
1 Gürcü larisi
|
0,6425
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2500
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1763
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1007
|
1 İsrail şekeli
|
0,5696
|
1 Kanada dolları
|
1,1993
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5068
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3485
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5506
|
1 Moldova leyi
|
0,0968
|
1 Norveç kronu
|
0,1748
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6108
|
1 Polşa zlotası
|
0,4539
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3707
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3135
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3098
|
Türk lirəsi
|
0,0366
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0378
|
Yapon yeni
|
1,0518
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9677
|
Qızıl
|
7001,5010
|
Gümüş
|
106,3733
|
Platin
|2792,5475
|
Palladium
|2107,3965