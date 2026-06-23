İmişlidə ticarət mərkəzində baş vermiş yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB
İmişli şəhəri, Nəcməddin Savalanov küçəsində yerləşən obyektdə baş vermiş yanğın FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb.
Bu barədə 1news.az-a FHN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.
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13:31
İmişlidə ticarət obyektində yanğın baş verib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə İmişli şəhərində vətəndaşlara məxsus ticarət obyektlərinin sırasında qeydə alınıb.
Bir obyektdə başlayan alov digər bir neçə obyektə keçib.
Yanğının söndürülməsinə FHN-nin qüvvələri cəlb olunub.
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