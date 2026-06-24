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İqtisadiyyat

24 iyunun valyuta məzənnələri açıqlandı

First News Media09:48 - Bu gün
24 iyunun valyuta məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,5 % azalaraq 1,9317 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,82 % azalaraq 2,2810 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9317

100 Rusiya rublu

2,2810

1 Avstraliya dolları

1,1747

1 Belarus rublu

0,6035

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1103

1 Çexiya kronu

0,0798

1 Çin yuanı

0,2499

1 Danimarka kronu

0,2584

1 Gürcü larisi

0,6427

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2427

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1743

1 İsveçrə frankı

2,0966

1 İsrail şekeli

0,5675

1 Kanada dolları

1,1959

1 Küveyt dinarı

5,5042

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3492

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5431

1 Moldova leyi

0,0969

1 Norveç kronu

0,1732

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6105

1 Polşa zlotası

0,4513

1 Rumıniya leyi

0,3683

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3103

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3060

Türk lirəsi

0,0366

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0522

Yeni Zelandiya dolları

0,9611

Qızıl

6908,1795

Gümüş

103,9159

Platin

2780,9620

Palladium

2085,3730
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