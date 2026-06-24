24 iyunun valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,5 % azalaraq 1,9317 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,82 % azalaraq 2,2810 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9317
|
100 Rusiya rublu
|
2,2810
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1747
|
1 Belarus rublu
|
0,6035
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1103
|
1 Çexiya kronu
|
0,0798
|
1 Çin yuanı
|
0,2499
|
1 Danimarka kronu
|
0,2584
|
1 Gürcü larisi
|
0,6427
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2427
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1743
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0966
|
1 İsrail şekeli
|
0,5675
|
1 Kanada dolları
|
1,1959
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5042
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3492
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5431
|
1 Moldova leyi
|
0,0969
|
1 Norveç kronu
|
0,1732
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6105
|
1 Polşa zlotası
|
0,4513
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3683
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3103
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3060
|
Türk lirəsi
|
0,0366
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0522
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9611
|
Qızıl
|
6908,1795
|
Gümüş
|
103,9159
|
Platin
|2780,9620
|
Palladium
|2085,3730