 Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi

First News Media16:34 - Bu gün
Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi

Məktəbəhazırlıq qruplarında və ümumi təhsil müəssisələrində mobil və elektron cihazlardan istifadəyə dair qaydalar təsdiqlənib.

1news.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev müvafiq qərar imzalayıb.

Ümumi müddəalar

Qərara əsasən, bu Qaydalar məktəbəhazırlıq qruplarında və ümumi təhsil müəssisələrində təhsilalanların mobil və elektron cihazlardan istifadə qaydalarını tənzimləyir.

Mobil və elektron cihazlar dedikdə səsli və görüntülü rabitə, internetə çıxış, məlumatın emalı, saxlanılması və ötürülməsi, oyunların oynanılması, habelə multimedia funksiyalarının icrası üçün istifadə olunan mobil telefon, planşet, ağıllı saat, noutbuk, portativ oyun konsolu və digər analoji daşına bilən elektron qurğular nəzərdə tutulur.

Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir.

Mobil və elektron cihazlardan istifadəyə dair tələblər

Təhsilalanların dərs (məşğələ) müddətində mobil və elektron cihazlardan istifadə etməsi qadağan edilib.

Müəssisəyə təhsilalanlar tərəfindən gətirilən mobil və elektron cihazlar dərs (məşğələ) müddətinin sonunadək müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilmiş saxlama yerlərində (mobil qutular, şkaflar və s.) söndürülmüş vəziyyətdə və ya səssiz rejimdə saxlanılmalıdır.

Təhsilalanlar dərs (məşğələ) zamanı mobil və elektron cihazlardan yalnız təhsilverənin icazəsi ilə və onun nəzarəti altında tədris məqsədləri üçün (elektron dərs materiallarına çıxış, tədris tətbiqlərindən istifadə, təqdimat və tədqiqat işləri məqsədilə istifadə və s.) köməkçi vasitə kimi istifadə edə biləcəklər.

Təhsilalanlar müəssisənin ərazisində mobil və elektron cihazlardan yalnız zəruri hallarda (təbii fəlakət və digər fövqəladə hallar, sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı və s.) informasiya mübadiləsi üçün istifadə edə biləcəklər.

Nəzarət

Müəssisədə bu Qaydaların icrasına nəzarət müəssisənin daxili intizam qaydaları ilə müəyyən ediləcək.

Bu Qaydaların pozulması halları aşkar edildikdə müəssisə rəhbərliyi tərəfindən 1 iş günü müddətində təhsilalanın valideynləri (və ya digər qanuni nümayəndələri) bu barədə məlumatlandırılacaq və qabaqlayıcı tədbirlər (təhsilalanla fərdi profilaktik söhbətin aparılması, valideynin (və ya digər qanuni nümayəndənin) məktəbə dəvət olunaraq təhsilverənlərin iştirakı ilə birgə müzakirənin keçirilməsi, təhsilalanın məktəbdənkənar fəaliyyətlərə və tərbiyəvi tədbirlərə cəlb edilməsi və s.) həyata keçiriləcək.

Maarifləndirmə

Müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təhsilalanlar, təhsilverənlər və valideynlər (və ya digər qanuni nümayəndələr) üçün rəqəmsal həllər, informasiya təhlükəsizliyi, elektron oyunlar zamanı diqqət yetirilməli olan məqamlar, həmçinin kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsi mövzularında mütəmadi maarifləndirmə tədbirləri təşkil ediləcək.

Qərarın hüquqi qüvvəsi

Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin iyunun 2-də imzaladığı qərar iyunun 26-dan qüvvəyə minib.

Paylaş:
224

Aktual

Cəmiyyət

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan iyunun son gününə qeyri-sabit hava ilə daxil olacaq

İqtisadiyyat

Azərbaycanda elektron ticarətdə “ƏDV geri al” mexanizmi tətbiq oluna bilər

İqtisadiyyat

AZQR vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlərin sayı 40 milyona yaxınlaşıb

Cəmiyyət

Küləkli hava ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

Xətai rayonunda məişət tullantıları yığılan ərazidə YANĞIN

Avant Nova-da cəmi 15% ilkin ödənişlə mənzil sahibi olun - FOTO

ADY yay qrafikinə keçir

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dənizkənarı Milli Parkda açılış və təqdimat mərasimlərində iştirak ediblər - FOTO

AMEA: İsa Həbibbəylinin Nizami Gəncəvinin əlyazmasına münasibəti ilə bağlı yayılan iddialar həqiqəti əks etdirmir - VİDEO

Xankəndi, Xocavənd, Şuşa, Cəbrayıl, Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç karvanları çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Tokayev: Qazaxıstan Gürcüstanı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir

Bu gün, 17:55

Küləkli hava ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:51

ABŞ-də 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 17:47

Xətai rayonunda məişət tullantıları yığılan ərazidə YANĞIN

Bu gün, 17:29

Uitkoff və Kuşner Dohada İranla danışıqlar aparacaq

Bu gün, 17:25

Avant Nova-da cəmi 15% ilkin ödənişlə mənzil sahibi olun - FOTO

Bu gün, 17:11

ADY yay qrafikinə keçir

Bu gün, 17:10

Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb

Bu gün, 16:55

Tramp: Neftin qiyməti aşağı düşür

Bu gün, 16:47

Silk Way West Airlines və CargoAi Air Cargo China 2026 sərgisində rəqəmsal tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb

Bu gün, 16:44

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: güclü yağış, dolu və sel gözlənilir

Bu gün, 16:39

Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi

Bu gün, 16:34

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Bu gün, 16:26

Almaniyada silahlı hücum: Ölənlər var

Bu gün, 16:16

"Nəriman Nərimanov" metrosu ətrafında bu obyektlər sökülür

Bu gün, 16:07

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 15:54

Sumqayıt və Abşeronda qurbağaların kütləvi yayılması müşahidə olunur - VİDEO

Bu gün, 15:51

Sürücü hazırlığına investisiya niyə vacibdir? - FOTO

Bu gün, 15:25

Şəmkirdə yeniyetmənin meyiti tapılıb

Bu gün, 15:12

Metronun Bənövşəyi xətti üzrə yay qrafikinə keçilir

Bu gün, 15:08
Bütün xəbərlər