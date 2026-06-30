 Bakının iki rayonunda işıqlar sönəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakının iki rayonunda işıqlar sönəcək

First News Media08:51 - Bu gün
Bakının iki rayonunda işıqlar sönəcək

Bakının Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində bu gün elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

Bu barədə 1news.az-a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Yasamal Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) ərazisində Transformator Məntəqəsində (TM) təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar saat 10:00-dan 13:00-dək Həsən bəy Zərdabi propekti, Əsəd Əhmədov, Abbas Mirzə Şərifzadə küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

Həmin tarixdə Nizami RETSİ ərazisində yerləşən TM-lərdə icra olunacaq təmir-təftiş işləri ilə əlaqədar fasilə saat 10:00-dan 13:00-dək Nizami Abdullayev küçəsini əhatə edəcək.

Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək.

Paylaş:
66

Aktual

Cəmiyyət

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan iyunun son gününə qeyri-sabit hava ilə daxil olacaq

İqtisadiyyat

Azərbaycanda elektron ticarətdə “ƏDV geri al” mexanizmi tətbiq oluna bilər

İqtisadiyyat

AZQR vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlərin sayı 40 milyona yaxınlaşıb

Cəmiyyət

Bakının iki rayonunda işıqlar sönəcək

Paytaxt yollarında son vəziyyət: Hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur?

Küləkli hava ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

Xətai rayonunda məişət tullantıları yığılan ərazidə YANĞIN

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Mərdəkanda dənizdə boğulan gənclərin son görüntüləri - VİDEO - YENİLƏNİB 2

Bakıda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə keçirilən yürüşlər başa çatıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan XİN Cibutinin Müstəqillik Gününü təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Son xəbərlər

ABŞ-nin Qəzza sənədi üzə çıxdı: HƏMAS silahsızlanmasa belə bərpa davam edəcək

Bu gün, 09:00

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti aşağı enib

Bu gün, 08:57

Bakının iki rayonunda işıqlar sönəcək

Bu gün, 08:51

Paytaxt yollarında son vəziyyət: Hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur?

Bu gün, 08:45

Tokayev: Qazaxıstan Gürcüstanı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir

29 / 06 / 2026, 17:55

Küləkli hava ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

29 / 06 / 2026, 17:51

ABŞ-də 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

29 / 06 / 2026, 17:47

Xətai rayonunda məişət tullantıları yığılan ərazidə YANĞIN

29 / 06 / 2026, 17:29

Uitkoff və Kuşner Dohada İranla danışıqlar aparacaq

29 / 06 / 2026, 17:25

Avant Nova-da cəmi 15% ilkin ödənişlə mənzil sahibi olun - FOTO

29 / 06 / 2026, 17:11

ADY yay qrafikinə keçir

29 / 06 / 2026, 17:10

Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb

29 / 06 / 2026, 16:55

Tramp: Neftin qiyməti aşağı düşür

29 / 06 / 2026, 16:47

Silk Way West Airlines və CargoAi Air Cargo China 2026 sərgisində rəqəmsal tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb

29 / 06 / 2026, 16:44

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: güclü yağış, dolu və sel gözlənilir

29 / 06 / 2026, 16:39

Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi

29 / 06 / 2026, 16:34

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

29 / 06 / 2026, 16:26

Almaniyada silahlı hücum: Ölənlər var

29 / 06 / 2026, 16:16

"Nəriman Nərimanov" metrosu ətrafında bu obyektlər sökülür

29 / 06 / 2026, 16:07

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

29 / 06 / 2026, 15:54
Bütün xəbərlər