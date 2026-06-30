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Cəmiyyət

Sertifikasiyada suallar çətin olub? - Nazirdən CAVAB

First News Media10:32 - Bu gün
Sertifikasiyada suallar çətin olub? - Nazirdən CAVAB

Sertifikatlaşdırma imtahanları çətin olmayıb.

1news.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev "Sertifikatlaşdırma: səriştəli müəllim – keyfiyyətli təhsil" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.

Nazir bildirib ki, hər bir fəndən 60 ballıq şkala üzrə orta nəticənin 30 baldan yuxarı olması sertifikatlaşdırma imtahanlarının çətin olmadığını göstərir.

Onun sözlərinə görə, imtahanın kimlərəsə çətin görünməsi onların fənn bilikləri ilə bağlıdır.

“Bizim sertifikatlaşdırma imtahanımız çətin olmayıb. İmtahanla bağlı heç bir problem yoxdur", – Emin Əmrullayev vurğulayıb.

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