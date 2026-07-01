 DÇ-2026: İngiltərə, Belçika və ABŞ milliləri 1/16 final matçına çıxırlar | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

DÇ-2026: İngiltərə, Belçika və ABŞ milliləri 1/16 final matçına çıxırlar

First News Media16:22 - Bu gün
DÇ-2026: İngiltərə, Belçika və ABŞ milliləri 1/16 final matçına çıxırlar

ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində növbəti oyunlar keçiriləcək.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Atlanta stadionunda İngiltərə yığması Konqo DR millisi ilə üz-üzə gələcək.

Həmçinin Belçika Seneqalla, ABŞ isə Bosniya və Herseqovina ilə qarşılaşacaq.

DÇ-2026

1/16 final

1 iyul

20:00. İngiltərə - Konqo DR

Baş hakim: Adham Mahadmeh (İordaniya).

Atlanta stadionu

00:00. Belçika - Seneqal

Baş hakim: Said Martines (Honduras).

Sietl stadionu

2 iyul

04:00. ABŞ - Bosniya və Herseqovina

Baş hakim: Rafael Klaus (Braziliya).

San-Fransisko, "Bay Arena" stadionu

Xatırladaq ki, DÇ-2026 iyulun 19-da başa çatacaq.

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