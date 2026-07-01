DÇ-2026: İngiltərə, Belçika və ABŞ milliləri 1/16 final matçına çıxırlar
ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində növbəti oyunlar keçiriləcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Atlanta stadionunda İngiltərə yığması Konqo DR millisi ilə üz-üzə gələcək.
Həmçinin Belçika Seneqalla, ABŞ isə Bosniya və Herseqovina ilə qarşılaşacaq.
DÇ-2026
1/16 final
1 iyul
20:00. İngiltərə - Konqo DR
Baş hakim: Adham Mahadmeh (İordaniya).
Atlanta stadionu
00:00. Belçika - Seneqal
Baş hakim: Said Martines (Honduras).
Sietl stadionu
2 iyul
04:00. ABŞ - Bosniya və Herseqovina
Baş hakim: Rafael Klaus (Braziliya).
San-Fransisko, "Bay Arena" stadionu
Xatırladaq ki, DÇ-2026 iyulun 19-da başa çatacaq.
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