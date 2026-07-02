“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara
“Turanbank”ın 2025-ci il üzrə xalis mənfəəti 89 faiz azalıb.
Lakin bu, çöküş deyil, təkrarlanan bir ssenaridir - cəmi iki il əvvəl də rekord gəlirlərə baxmayaraq, mənfəət demək olar ki, yoxa çıxmışdı.
Hər şeyi hesabatın bir sətiri həll edir: bankın verilmiş kreditlərin qaytarılmama ehtimalına qarşı ayırdığı ehtiyatlar.
Beləliklə, bankın hesabatındakı mənfəət onun nə qədər səmərəli işlədiyini əks etdirmir. Bu göstərici yalnız bir şeyi - bankın ehtiyat dövrünün hansı mərhələsində olduğunu nümayiş etdirir: ehtiyatların əlavə olunduğu il mənfəət “yeyilir”, ehtiyatların buraxıldığı il isə mənfəət sanki havadan yaradılır.
Və bütün bunlar nəzarət edən sahibi olmayan, on ildir dividend ödəməyən, lakin dəfələrlə yeni kapital infuziyaları alan bir bankda baş verir. On altı il ərzində auditorların bir dənə də olsun iradı olmayıb, lakin üç il ərzində iki dəfə mənfəət tamamilə ehtiyatlara gedib. Belə bir bankı kimin və nə üçün kapitallaşdırdığı bu hekayənin əsas sualıdır.
26 may 2026-cı il tarixində beynəlxalq auditor firması "Baker Tilly" 2025-ci il üzrə hesabatı imzalayaraq, bankın 16 illik hesabat təmizliyi tarixini təsdiqləyib.
Hesabatı açanların əksəriyyətinin maraqlandığı ilk rəqəm bir hökm kimi görünür: 2025-ci il üçün xalis mənfəət bir il əvvəlki 8 milyona yaxın (7 milyon 966 min) rəqəmlə müqayisədə cəmi 852 min manat təşkil edib. Bu isə on iki ayda təxminən 89 faizlik bir azalma deməkdir.
Bunu çöküş kimi qəbul etmək asandır və demək olar ki, hər kəs də belə edəcək. Lakin mahiyyət etibarilə burada çöküş baş verməyib. 100 milyon manatlıq faiz gəliri (bir il əvvəlki 87,8 milyonla müqayisədə rekord 100,4 milyon manat) cəmi 852 min manatlıq mənfəətə ona görə çevrilməyib ki, bank qazanmağı unudub. Əksinə, bank öz əsas işində - verdiyi kreditlər üzrə faizlər ilə əmanət və borclar üzrə ödədiyi faizlər arasındakı fərqdə - 2025-ci ildə heç vaxt olmadığı qədər çox qazanıb. Ehtiyatlar ayrılmazdan əvvəl bankın baza gəliri 45,1 milyon manata yüksəlib. Bu göstərici 2024-cü illə müqayisədə 12 faiz, 2022-ci illə müqayisədə isə demək olar ki, iki dəfə çoxdur.
Mənfəəti hesabatın yalnız bir sətiri məhv edib - kreditlər üzrə mümkün zərərlər üçün ayrılan ehtiyat xərcləri.
Bankın verilmiş vəsaitlərin bir hissəsinin geri qayıtmayacağına dair əsasları olduqda, o, gözlənilən zərəri əvvəlcədən xərc kimi silməyə borcludur; bu, kreditlərin dəyərsizləşməsi, hesabat dilində desək, gözlənilən kredit zərərləridir (GKZ). 2025-ci ildə bank bu cür ehtiyatları əvvəlkindən iki dəfə çox — 12,8 milyon manat əvəzinə 25,4 milyon manat ayırıb və bu, 100 milyonluq gəlirdən yekun mənfəətə demək olar ki, heç nəyin çatmamasına səbəb olub.
Burada mühasibat hiyləsi məsələn, mənfəət vergisini azaltmaq üsulu - axtarmaq yanlışdır. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı olan MHBS 9 üzrə ehtiyatlar ixtiyari deyil: bank onları ayırıb-ayırmamaq qərarını vermir, onları aktivlərin keyfiyyətinin real pisləşməsi işə salır.
Və bu pisləşmə göz qabağındadır: problemli korporativ kreditlərin həcmi il ərzində 3,3 milyon manatdan 14,2 milyon manata yüksəlib. Bu, nə sehr, nə də optimizasiyadır, kredit portfelinin zəifləməsinin mexaniki nəticəsidir.
Burada bir hesabat ili çərçivəsində görünməyən bir məqam üzə çıxır: oxşar hal iki il əvvəl də baş vermişdi. 2023-cü ildə bank artan baza gəliri fonunda 811 min manat mənfəət göstərmişdi və yekun nəticədəki uğursuzluq tamamilə eyni ehtiyatlar tərəfindən yaradılmışdı; 2025-ci ildə isə yenə artan gəlir və yenə ehtiyatlar səbəbindən 852 min manatlıq mənfəət qeydə alınıb.
Üç illik zaman kəsiyində struktur baxımından eyni olan iki il.
Buna görə də materialın əsas nəticəsi belədir: “Turanbank”ın hesabat mənfəəti bankın nə qədər yaxşı işlədiyini ölçmür. O, yalnız bankın ehtiyat dövrünün hansı nöqtəsində olduğunu göstərir. Ehtiyatların ayrıldığı il onlar mənfəəti yeyir, buraxıldığı il isə mənfəəti yaradırlar. Bankın əslində adi mənası ilə mənfəəti yoxdur, bir ehtiyat dövrü var və digər hər şey onun ətrafında qurulub.
Bunu görmək üçün bir hesabat kifayət deyil. Araşdırma çərçivəsində biz 2010-2025-ci illər ərzində ardıcıl on altı il üçün “Turanbank” ASC-nin audit olunmuş hesabatlarını topladıq və müqayisə etdik: on altı illik hesabatın hamısında auditorlar qeydsiz-şərtsiz rəy veriblər. Bu sıralamaya Mərkəzi Bankın şikayət indeksini və açıq mənbələri əlavə etdik. Bank ayrılıqda götürülmüş bir ildə gah qurban, gah da qalib kimi görünsə də, on altı illik məsafədə tamamilə fərqli bir mexanizm kimi görünür və bu mexanizm təkrarlanır.
Bunu birbaşa adlandıraq: bu, "etibarlı" və ya "şübhəli" bank deyil, ehtiyat dövründən digərinə yaşayan konvalesent (keçirilmiş xəstəlikdən sağalan) bankdır.
Fonu da qeyd etmək lazımdır. Son hesabatın üstün oxunuşu asanlıqla "portfelin ideal tarazlığı", "güclü kapital və etibarlı bufer", "dayanıqlı bank" haqqında sakitləşdirici nəticələrə gətirib çıxarır. On altı illik sıra isə başqa şeyi göstərir: tarazlıq deyil, rəqqas; bağlı bufer deyil, sağalmamış yara.
On altı ilə bir baxış
Bütün hekayə bankın üç hesabat sətirini - yekun mənfəət, kredit zərərləri üzrə ehtiyatlar (GKZ) və bankın fəaliyyəti illəri ərzində bütün mənfəət və zərərlərin cəmi olan yığılmış nəticəni yan-yana qoyduqda aydın olur.
|
İl
|
Xalis mənfəət / (zərər)
|
Kreditlər üzrə ehtiyatlar (GKZ) P&L-də
|
Yığılmış mənfəət / (defisit)
|
Auditor
|
2010
|
1 285
|
(2 903)
|
1 114
|
PwC
|
2011
|
3 156
|
(1 037)
|
1 178
|
KPMG
|
2012
|
3 186
|
(1 559)
|
1 182
|
KPMG
|
2013
|
3 814
|
(1 820)
|
1 996
|
KPMG
|
2014
|
5 563
|
(1 040)
|
3 623
|
Deloitte
|
2015
|
(1 132)
|
(5 604)
|
(2 969)
|
Deloitte
|
2016
|
(13 336)
|
(13 323)
|
(16 305)
|
KPMG
|
2017
|
(1 654)
|
(1 783)
|
(17 959)
|
Baker Tilly
|
2018
|
(2 974)
|
(2 461)
|
(32 303)
|
Baker Tilly
|
2019
|
384
|
+657
|
(31 919)
|
Baker Tilly
|
2020
|
2 397
|
+2 690
|
(29 522)
|
Baker Tilly
|
2021
|
4 877
|
+4 335
|
(24 645)
|
Baker Tilly
|
2022
|
6 818
|
+216
|
(17 827)
|
Baker Tilly
|
2023
|
811
|
(9 432)
|
(17 016)
|
Nexia EA
|
2024
|
7 966
|
(12 800)
|
(9 050)
|
Baker Tilly
|
2025
|
852
|
(25 412)
|
(8 198)
|
Baker Tilly
(Min AZN. Mənbə: “Turanbank” ASC-nin audit olunmuş hesabatları, 2010–2025. Ehtiyatlar sütunundakı "plus" işarəsi bankın həmin il ehtiyat ayırmadığını, əksinə əvvəlki illərdə ayrılmış ehtiyatları mənfəətə qaytardığını göstərir).
Bu cədvəli belə oxumaq lazımdır: 2014-cü ilə qədər 5,6 milyon manatlıq mənfəət zirvəsi ilə rəvan yüksəliş müşahidə olunub.
2015-ci ildə manatın devalvasiyası trayektoriyanı pozur: bank ilk dəfə zərərə uğrayır və yığılmış nəticə mənfi olur — kapitalda gələcəkdə illərlə bağlamağa məcbur olacağı həmin "deşik" yaranır.
Dib nöqtəsi 2016-cı ildir: 13,3 milyon manatlıq zərər və bu zərərin demək olar ki, hamısı bir ehtiyat sətiri (yenə 13,3 milyon) tərəfindən yaradılıb. Bank həmin il əməliyyatlardan çox, əvvəllər verilmiş kreditlər üzrə gözlənilən zərərləri bir anda etiraf etməyə məcbur olub.
2018-ci ildə MHBS 9 yeni uçot standartına keçid əlavə zərbə vurur — bu standart gözlənilən zərərlərin daha tez və tam tanınmasını tələb edir və bankın kapitalı öz tarixinin minimumuna — 25,1 milyon manata qədər enir.
Daha sonra 2019-2022-ci illərdə dörd il ardıcıl mənfəət - 0,4 milyondan 6,8 milyon manata qədər. Burada rəqəmin böyüklüyü deyil, mənfəətin təbiəti vacibdir: bank onu əslində qazanmayıb, "qaytarıb". Hərəkətverici qüvvə müştərilərlə iş deyil, ehtiyatların əks tərəfi olub: əvvəlki illərdə bank onları ehtiyatla ayırmışdı, indi isə həmin ehtiyatın bir hissəsini mənfəətə buraxırdı (cədvəldə bu, ehtiyatlar sütununda plus olan illərdir). Buna 2019-2021-ci illərdə səhmdarların yeni səhm buraxılışları ilə kapitala daxil etdiyi təxminən 25 milyon manatlıq təzə pul əlavə olundu. Kağız üzərində mənfəət var, amma kapitaldakı boşluq hələ də bağlanmayıb.
2023-cü ildən dövr əks istiqamətə dönür: ehtiyatları buraxmaq əvəzinə yenidən əlavə ayırmağa başlayırlar və hər bir əlavə ayırma mənfəətə zərbə vurur. Dönüş məhz 2023-cü ildə baş verir: 9,4 milyonluq əlavə ehtiyat mənfəəti 811 minə qədər sıxır. 2024-cü il yeganə bir nəfəslik olur - artan baza gəliri 12,8 milyonluq ehtiyatı örtə bilir və mənfəəti 8 milyona yaxınlaşdırır. 2025-ci il isə 25,4 milyonluq ikiqat ehtiyat yükü altında yenidən qırılır və 852 minə enir.
Yığılmış zərər - 2015-ci ildə yaranmış həmin kapital boşluğu - 2019-cu ildən tədricən azalsa da, on il ərzində tam bağlanmayıb: 31 dekabr 2025-ci il tarixinə bankın kapitalında hələ də 8,2 milyon manatlıq mənfi yığılmış zərər "asılı" qalır. Sağalma dinamikası da xarakterikdir: uğursuz illərdə o, demək olar ki, dayanır. 2023-cü ildə boşluq tam olaraq 811 min manat — illik mənfəət qədər azalıb, bir manat belə artıq deyil. Yara yalnız yeni ehtiyatlar dalğası gəlmədikdə qapanır.
Diaqnoz: onillikdə iki ehtiyat dövrü
On altı ili bir hərəkətə endirsək, aşağıdakı mənzərə alınır: bankın əsas gəliri - faiz dərəcələri fərqindən qazandığı vəsait - demək olar ki, fasiləsiz artır: bank kredit satmağı bacarır. Lakin yekun mənfəət ildən-ilə bu gəlirlə deyil, bir ehtiyat sətiri ilə müəyyən edilir və həm ehtiyatlar buraxılanda, həm də əlavə olunanda bu, hər iki istiqamətdə işləyir.
Onillik ərzində bank bu cür iki tam dövr keçib: 2015-2018-ci illərdə əlavə ayırmalar dalğası (birinci ehtiyat yanğını), sonra 2019-2022-ci illərdə ehtiyatların buraxılması və kağız üzərində mənfəət illəri və 2023-cü ildən yeni bir əlavə ayırma dalğası - ikinci yanğın.
İkinci dalğanın özəlliyi ondadır ki, bu zaman baza gəliri azalmayıb, əksinə artıb. Ehtiyatlar çıxılmamışdan əvvəl o, 2022-ci ildəki 24,9 milyon manatdan 2023-cü ildə 32,3 milyona, 2024-cü ildə 40,1 milyona və 2025-ci ildə 45,1 milyona çatıb; son ilin faiz gəliri rekord olub, bankın manatla kredit verdiyi orta dərəcə isə 12,1 faizdən 15,5 faizə yüksəlib. Mənfəətin yoxa çıxdığı il bank kreditlərdən hər zamankından daha aktiv qazanırdı. Mənfəəti gəlir azalması deyil, ehtiyatlar məhv edib.
2025-ci ildə bu ehtiyatlara nəyin səbəb olduğunu dəqiq analiz etmək lazımdır, çünki burada bir deyil, iki proses baş verib.
Birincisi, kiçik və orta sahibkarlıq (KOS) kreditlərində: bank il ərzində silinən 28,1 milyon manatlıq ümumi silinmələrin 20,2 milyon manatını ümidsiz borc kimi silib.
İkincisi, müstəqil proses korporativ kreditlərdə baş verib: bank 18,7 milyon manatlıq iri kreditləri problemli kateqoriyasına keçirib. Beynəlxalq uçot qaydalarına görə kreditlər keyfiyyətinə görə üç "mərhələyə" bölünür: birinci - normal, ikinci - riskin nəzərəçarpacaq dərəcədə artdığı, üçüncü — qaytarılması şübhə doğuran və maksimum ehtiyat tələb olunan problemli kreditlər. Bu cür problemli korporativ kreditlərin həcmi il ərzində 3,3 milyon manatdan 14,2 milyon manata yüksəlib.
İki müxtəlif seqmentdə iki fərqli proses və hər ikisi eyni xərc sətirinə dirənir.
Burada oxucunun avtomatik verdiyi qanuni sual yaranır: bank bu zərərləri kimin hesabına bağlayır və bütün bunlar piramidanı xatırlatmırmı? Məlumatlar mənfi cavab verir. Piramidada köhnə iştirakçılara ödənişlər yeni gələnlərin pullarından edilir və arxasında real qazanc dayanmır. “Turanbank”-da isə fərqlidir. Kreditlər üzrə zərərləri, birincisi, öz faiz marjası — yəni, il üçün 45,1 milyon manatlıq vergidən əvvəlki əməliyyat mənfəəti, ikincisi isə səhmdarların artırdığı kapital hesabına bağlayır.
Bankın böyüməsinə xidmət edən inkişaf institutlarının pulları burada birbaşa rol oynamır: bunlar bankın faizi ilə qaytarmalı olduğu borc vəsaitləridir, başqalarının borcunu bağlamaq üçün istifadə olunan əmanətlər deyil.
Bunu piramida deyil, qaçış yolu (treadmill) adlandırmaq daha dəqiq olardı: ucuz hədəfli pullar portfelin artımını sürətləndirir, artım bir neçə il sonra pis kreditlərə, pis kreditlər ehtiyatlara çevrilir, ehtiyatlar mənfəəti və kapitalı yeyir, kapitalı isə səhmdarlar yenidən artırır. Və dövr təkrarlanır.
Mənzərəyə kəskinlik verən əlaqəni biz sadəcə müşahidə edilən ardıcıllıq kimi qeyd edirik: 2019-2025-ci illər ərzində bankın kredit portfeli (ehtiyatlar çıxılmaqla, xalis) demək olar ki, iki dəfə artaraq 315 milyon manatdan 675 milyon manata çatıb və bu sürətli artımın hesabı 2023-2025-ci illərdə ehtiyatlarla gəlir.
"Bank of Baku"-nun "artımın gizli qiyməti" haqqında materialda təsvir etdiyimiz paralleli çəkmək olar: sürətli artımın kredit verildiyi il deyil, bir neçə il sonra özünü büruzə verən qiyməti var. Portfelin keyfiyyəti bunu təsdiqləyir: 711,5 milyon manatlıq ümumi (brutto) portfeldən 26,7 milyon manatı problemli (3-cü Mərhələ hesab olunur - bu, bir il əvvəlki təxminən 2,7 faizlə müqayisədə təxminən 3,8 faiz deməkdir.
Eyni sırada biz səbəbini göstərmədən başqa bir müşahidəni də qeyd edirik.
On altı il ərzində bank iki dəfə və hər dəfə düz bir il müddətinə əsas auditorunu dəyişib - 2016-cı ildə KPMG-ni, 2023-cü ildə isə "Nexia EA"-nı dəvət edib, qalan vaxtlarda isə 2017-ci ildən hesabatları yalnız Baker Tilly təsdiqləyir (ondan əvvəl auditorlar KPMG, Deloitte və PwC olub).
Hər iki birdəfəlik kənarlaşma nəticələrin kəskin pisləşdiyi illərə — birinci dalğanın dibinə və ikincinin dönüş nöqtəsinə təsadüf edib. "Nexia EA"-nın 2023-cü il üzrə rəyində, yeri gəlmişkən, "Baker Tilly"-nin 2019-2022-ci illərdə qeyd etdiyi və məhz kreditlərin dəyərsizləşməsinə aid olan "əsas audit məsələləri" bölməsi yoxdur. Biz üst-üstə düşməni qeyd edirik, nəticəni oxucunun öhdəsinə buraxırıq.
Yaxın vaxtlarda, 2023 və 2024-cü illərin hesabatlarının imzalanması arasında İdarə Heyətinin sədri dəyişib: Fəzail Musayevi Orxan Qarayev əvəz edib.
Dividend inversiyası və son mülkiyyətçisi olmayan bank
Bu süjetdə “Turanbank” sektora yaxşı tanış olan fabulanı tərsinə çevirir. "AFB Bank" haqqında materialda biz "dividend tozsoranı"nı təsvir etmişdik — səhmdarın bankdan mənfəəti bəzən qazancın özündən çox olan dividend şəklində çıxarması vəziyyəti. “Turanbank”da mənzərə güzgülüdür: 2016-cı ildən 2025-ci ilə qədər bütün on il ərzində bank bir dənə də olsun dividend ödəməyib.
Bu, səxavət və ya xəsislik deyil, struktur baxımından qeyri-mümkünlükdür: kapitaldakı boşluq - həmin yığılmış zərər - bağlanmayana qədər səhmdarlar arasında bölüşdürüləcək heç nə yoxdur. Sektorun digər banklarında mülkiyyətçi on ildir mənfəəti çəkib çıxarırsa, burada əksinə, on ildir ki, mənfəəti əlavə edir və götürmür.
Bankın kapitalı dəfələrlə yeni səhm buraxılışları ilə artırılıb: nizamnamə kapitalı 2018-ci ildəki 55 milyon manatdan 2024-cü ildə 100 milyon manata yüksəlib və son 20 milyonluq tranş tamamilə 2024-cü ilin payına düşüb.
Bu pulları kim daxil edir? Hesabatda birbaşa deyilir: bankın son mülkiyyətçisi yoxdur - bankın 29 səhmdarı var, onların hər biri 10 faizdən az paya sahibdir və heç kəsin bankı öz maraqları naminə idarə etmək səlahiyyəti yoxdur.
Aydın sahibi olmayan, on ildir kapital yatıranlara heç nə qaytarmayan, lakin dəfələrlə yeni vəsait alan bank - bu, motivasiyasını hesabatın özünün açmadığı bir konfiqurasiyadır. Biz onu təxmin etməyəcəyik.
Lakin sualı tam ciddiyyəti ilə qoymağa borcluyuq: kim və nə üçün on ildir ki, heç bir qarşılıq almadan bankı suyun üzərində saxlayır?
Biznes modeli: institusional damcı
“Turanbank”ın üzərindən "əmanət toplayan və kredit verən bank" yazısını götürsək, altında başqa bir konstruksiya aşkar olunacaq. O, artan kredit portfelini əmanətçilərin pulları ilə deyil, daha çox dövlət və beynəlxalq inkişaf institutlarından alınan hədəfli borclarla maliyyələşdirir, halbuki öz əmanət bazasının artımı dayanıb.
Müştəri əmanətləri 2021-2025-ci illərdə demək olar ki, yerində sayır - 419, 433, 464, 466 və nəhayət, 476 milyon manat; son ilin artımı cəmi 2 faiz təşkil edib.
Artan portfel balansın başqa bir maddəsi ilə maliyyələşir - cəlb edilmiş borclar ki, 2019-cu ildəki 97,7 milyon manatlıq dib nöqtəsindən sonra 2025-ci ildə 284 milyon manata yüksəlib və son bir ildə 65 faiz artıb. Bu maddənin daxilində yeganə kreditor dominantlıq edir - Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu: 127,2 milyon manat, cəlb edilmiş bütün borcların təxminən 45 faizi, 1-dən 8 faizədək dərəcə ilə. Yanında — Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi və beynəlxalq inkişaf institutları: "BlueOrchard", EMF, Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD), ECO Ticarət və İnkişaf Bankı, Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı, "INCOFIN", həmçinin "Raiffeisen" və BCP-nin kredit xətləri.
Əslində bu, Bank Avrasiya nümunəsində təhlil etdiyimiz modelin eynisidir — bank nazik əmanət bazasının üzərində başqalarının hədəfli pulları ilə böyüyür.
2025-ci il bu konstruksiyanın kövrəkliyini gözlənilməz tərəfdən ifşa etdi. Borc pullarının strukturu kəskin şəkildə dəyişdi: banklararası cəlb etmələr — bankın digər banklardan aldığı pullar — 76,5 milyon manatdan 12,8 milyon manata düşərək 83 faiz azaldı. Və bu, birdəfəlik epizod deyil, üçillik trendin finalıdır (2022-ci ildə 123,7 milyon, sonra 83,1, 76,5 və 12,8). Yaranan boşluğu həmin inkişaf institutlarının 65 faizlik artımla olan borcları bağladı, halbuki depozit əmanətləri cəmi 2 faiz artdı.
Buna "yeni modelə keçid" demək tamamilə əksini iddia etmək olardı: bank maliyyə institutlarından asılılıqdan çıxmayıb, əksinə, ona daha da dərindən batıb.
Bu modelin kiçik, lakin ifadəli bir ştrixi də var — 2016-cı ilin texniki yenidən təsnifatı, o zaman "müştəri əmanətləri" kimi göstərilən təxminən 48 milyon manat banklar və maliyyə institutlarının vəsaitləri kateqoriyasına köçürülmüşdü. Yekuna təsir etməyən sırf uçot əməliyyatı olsa da, o, "müştəri" bazasının hansı hissəsinin əslində həmişə institusional olduğunu göstərir.
Kapital — xroniki dar boğaz
Bankın məcmu kapitalı 2018-ci ildəki 25,1 milyon manatlıq minimumdan 2025-ci ildə 94,2 milyon manata yüksəlib və kağız üzərində bu, əmin bir bərpa kimi görünür. Lakin son ilin üç detalı fərqli bir mənzərə yaradır.
Birincisi, kapitalın adekvatlığının azalmasıdır. Kapitalın adekvatlığı, sadələşdirilmiş şəkildə, bankın öz vəsaitlərinin risk dərəcəsinə görə ölçülmüş aktivlərinə nisbətidir; tənzimləyici onun müəyyən bir həddən aşağı düşməməsini tələb edir və bu, əslində zərər hallarında təhlükəsizlik ehtiyatıdır.
“Turanbank”da bu göstərici il ərzində 14,73 faizdən 13,12 faizə düşüb, onun ən keyfiyyətli hissəsi - birinci dərəcəli kapital, yəni səhmdar pulları və yığılmış mənfəət - 10,81 faizdən 10,30 faizə enib. Üstəlik, bütün bunlar qaldırılmış hədlər fonunda baş verir: 2025-ci ildə Mərkəzi Bank ümumi adekvatlıq üzrə minimumu 10 faizdən 10,5 faizə, birinci dərəcəli kapital üzrə isə 5 faizdən 5,5 faizə qaldırıb. Təhlükəsizlik ehtiyatı, ona qarşı tələb olunan minimum artarkən azalır.
İkinci detal - subordinasiya olunmuş borcdur. Bunlar bankın müflisləşməsi halında ən sonuncu növbədə, digər kreditor və əmanətçilərdən sonra qaytarılan uzunmüddətli borclardır; bu "tabeçiliyə" görə tənzimləyici onları qismən kapitala daxil etməyə icazə verir. Bankın balansında bu cür 23,9 milyon manatlıq borc var, lakin kapital hesablamasına artıq bir il əvvəlki 22,2 milyon əvəzinə cəmi 14,5 milyon manat daxil edilir - ödəmə müddəti yaxınlaşdıqca nəzərə alınan pay əriyir. Bank 2024-cü ildə 25 milyonluq iri borc cəlb etmişdi; 2025-ci ildə yenisi olmayıb və bu "quruma" mexaniki olaraq kapitala təzyiq göstərir, il isə onu öz yığılması ilə kompensasiya edəcək mənfəət gətirməyib.
Üçüncü detal - yenə həmin 8,2 milyon manatlıq yığılmış zərərdir. Bu, 2015-ci ilin sağalmamış yarasıdır, birbaşa kapital strukturunda oturub və onu azaldır. Və burada "etibarlı bufer" haqqında sakitləşdirici nəticələrə birbaşa kontrapunkt yaranır: bankın həqiqətən buferi var, amma doqquz ildir ki, on il əvvəl açılmış boşluğu yamamağa gedir və 2025-ci ildə yamama prosesi dayanıb.
Ayrı-ayrılıqda bağlı tərəflərə verilmiş kreditləri qeyd etmək lazımdır. Portfeldə 5 faiz və yuxarı paya malik səhmdara verilmiş 6,8 milyon manatlıq 8,27 faiz dərəcəsi ilə kredit var və onun üçün artıq 1,8 milyonluq ehtiyat ayrılıb - yəni bank məbləğin təxminən dörddə birini geri almayacağını hesab edir.
Bu, özlüyündə cinayət deyil, lakin məhz belə bir birləşmə - "öz" səhmdarına verilən və üstəlik əhəmiyyətli ehtiyat tələb edən kredit - tənzimləyicilərin ilk növbədə izlədikləri risklərə aiddir: bağlı şəxslərə verilən borcları qeyri-bazar şərtləri ilə vermək daha asan, geri almaq isə daha çətindir. Biz faktı qeyd edirik; bundan qəsd çıxarmaq üçün əsas yoxdur.
Şikayət indeksi: narahatlıq axtarılan yerdə deyil
Adətən tələsik oxunan daha bir kəsik var - Mərkəzi Bankın şikayət indeksi, müştərilərin bankdan onun bazar payına nisbətən nə qədər tez-tez şikayət etdiyini göstərən aylıq göstərici. Və burada Turanbank materialın əsas tezisinə birbaşa işləyən bir sürpriz təqdim edir.
2025-ci ilin birinci yarısında bank "siyahının ortasında" deyil, əksinə, antireytinq liderləri arasında idi: yanvarda üçüncü, martda ikinci və mayda 3,24 zirvə göstəricisi ilə birinci yerdə. Lakin sonra indeks aşağı düşdü - və 2025-ci ilin oktyabr və noyabr aylarında Mərkəzi Banka bank haqqında nəzərə alınacaq bir dənə də olsun şikayət daxil olmadı. 2026-cı ilin yazına doğru Turanbank antireytinqin ən aşağısına düşdü: apreldə on altıncı, mayda isə 0,32 və 0,36 minimum göstəriciləri ilə on beşinci yerdə. 2025-ci il üzrə orta hesabla indeks 1,93 səviyyəsində qalıb.
İki xətti müqayisə edin. Bankın maliyyə vəziyyəti bütün 2025-ci il ərzində pisləşirdi: ehtiyatlar 25,4 milyonluq zirvəyə yüksəlirdi. Eyni zamanda müştəri narazılığı isə sıfıra qədər düşürdü. Kassa pəncərəsi qarşısındakı keyfiyyət ilə balansın keyfiyyəti fərqli istiqamətlərə ayrıldı.
Bundan çıxan sadə və vacib nəticə: Turanbank-ın problemi sıravi müştəriyə görünmür. O, növbələrdə, imtinalarda və tətbiqetmənin nasazlıqlarında deyil - o, kredit portfelində, ehtiyatlara ayrılmış həmin korporativ və KOS borclarının içində gizlənib. Hesabat mənfəəti kimi, bu bankın şikayət indeksi də aldadıcıdır - və eyni istiqamətdə aldadıcıdır: çöl tərəfi içərisindən daha sakit görünür.
Gələcək üçün üç ssenari
Biz bu üç yoldan heç birinə ehtimal vermirik - yalnız hər birinin həyata keçə biləcəyi şərtləri təsvir edirik. Əsas sual birdir: ikinci ehtiyat dalğası öz zirvəsini keçibmi, yoxsa 2025-ci il onun sadəcə ortası idi?
№1: İdarə olunan təmizlənmə
Əgər 2025-ci ilin ehtiyat zərbəsi birdəfəlik olarsa - əgər o, 2021-2024-cü illərin sürətli artımının nəticələrini özündə cəmləyibsə və 2026-cı ildə əlavə ayırmalar aşağı düşərsə, onda artan gəlir mənfəəti çəkib çıxaracaq və yığılmış zərər nəhayət bağlanacaq. Bu yolu üç əlamətlə tanımaq olar: 2026-cı il hesabatında ehtiyatlar aşağı düşəcək, yığılmış nəticə müsbət olacaq, fondlaşdırma mənbələri stabilləşəcək.
№2: Üçüncü zərbə
Əgər portfelin keyfiyyəti yaxın keçmişdəki sürətli artımın ardınca pisləşməyə davam edərsə, 2026-cı ildə əlavə ayırmalar azalmazsa və kapital artıq qaldırılmış hədd fonunda əriməyə davam edərsə, onda kapitaldakı boşluq yenidən dərinləşəcək - 2015-ci il nümunəsində yeni bir dalğa. Bu yolun əlamətləri: ehtiyatlar yüksək qalır, problemli kreditlərin həcmi artır, kapitalın adekvatlığı daha da düşür.
№3: Başqalarının pulunun niş ötürücüsü
Üçüncü bir nəticə də mümkündür ki, bank inkişaf institutlarının hədəfli proqramları maliyyələşdirdiyi bir kanal olaraq qalacaq və özünün dayanıqlı gəlirliliyinə qayıtmayacaq; mənfəət ehtiyat dövrünün ritminə uyğun olaraq sıfır ətrafında dalğalanacaq; kapitaldakı boşluq illərlə asılı qalacaq. Yalnız miqyas dəyişəcək, modelin özü yox. Əlamətlər: gəlir artır, lakin bir neçə ildən bir ehtiyatlar onu yeyir və institusional fondlaşdırmadan asılılıq heç yana getmir.
İzləyəcəyimiz üç indikator
Əsası - 2026-cı il auditində ehtiyatların işarəsi və həcmi: əlavə ayırma 25,4 milyondan aşağı düşəcəkmi, yoxsa ikinci dalğa davam edəcək?
İkincisi - 8,2 milyon manatlıq yığılmış zərər: o, nəhayət bağlanacaq, yoxsa yenidən dərinə gedəcək?
Üçüncüsü - 13,12 faiz səviyyəsində olan kapitalın adekvatlığı və subordinasiya olunmuş borcun taleyi: təhlükəsizlik ehtiyatı qorunacaq, yoxsa 10,5 faizə qaldırılmış hədd fonunda əriməyə davam edəcək?
İkinci konturda biz banklararası cəlb etmələrin 76,5 milyondan 12,8 milyona düşməsindən sonra geri qayıdıb-qayıtmayacağını, fondlaşdırmanın daha da bir dövlət fondu üzərində cəmləşib-cəmləşməyəcəyini və FNIU-nun aylıq izlədiyi Mərkəzi Bankın şikayət indeksinin nə göstərəcəyini izləyəcəyik. “Turanbank”ın indeksi hazırda 2025-ci ilin birinci yarısındakı antireytinq liderliyindən sonra siyahının ən aşağısına düşüb: bank müştərilərin ölçüsünə nisbətən ən az şikayət etdiyi banklar sırasındadır.
Ayrı bir indikator – “Baker Tilly”-nin 2023-cü ildəki “Nexia” ilə olan birdəfəlik epizoddan sonra 2026-cı il üçün audit mandatını qoruyub-qorumayacağıdır.
Final
Oxucunun ən başından bəri verdiyi suala qayıdaq: bu normal bankdır, yoxsa yox, dayanıqlıdır, yoxsa qeyri-dayanıqlı?
Birbaşa cavab belədir – “Turanbank” ödəmə qabiliyyətlidir və on altı il ərzində auditorların bir dənə də olsun iradını almayıb - bu mənada o, təmiz və dayanıqlıdır. Uğursuzluq pozuntularda deyil, ehtiyatlardadır, ehtiyat ayırmaq isə pozuntu deyil, qaydaların icrasıdır. Lakin buradakı "dayanıqlı" sözü "sağlam" mənasına gəlmir.
Bu, on ildir ki, 2015-ci ilin eyni yarasını yamayan, lakin onu heç vaxt bağlaya bilməyən və yeni - səkkiz milyon manatlıq təzə və açıq bir yara alan bankdır.
Onun mənfəəti necə işlədiyi haqqında az danışır; kapitalı duruş gətirir, lakin doqquz il köhnə boşluğu yamamağa gedir və 2025-ci ildə yamama dayandı; o, nazik əmanət bazasının üzərində başqalarının hədəfli pulları ilə böyüyür; onu isə motivləri aydın olmayan (10 ildir dividend almayan) mülkiyyətçi kapitallaşdırır.
Ona görə də final sualı belə səslənir: "bank sağ qalacaqmı" - o, artıq iki dəfə sağ qalıb. Sual budur ki, 2025-ci ildə mənfəəti yıxan ikinci ehtiyat dalğası öz zirvəsini keçibmi, yoxsa biz onun sadəcə ortasını görürük? 2015-ci ilin yarası hələ də səkkiz milyon manatlıq həcmdə açıqdır və məhz 2026-cı ilin auditi səsləndirilən üç ssenaridən hansının doğru olduğunu göstərəcək.
Məlumatlar, hər zamankı kimi, daha tez danışacaq.
First News Intelligence Unit. Analitik material “Turanbank” ASC-nin 2010–2025-ci illər üzrə audit olunmuş maliyyə hesabatları, Mərkəzi Bankın şikayət indeksi və açıq mənbələr əsasında hazırlanıb.
Yazını digər dillərdə də oxuya bilərsiniz:
Turanbank: мизерная чистая прибыль, «госкапельница» и рана, которую банк не может залечить 10 лет
Turanbank: a paper-thin net profit, “state drip-feed,” and a wound the bank has failed to heal for 10 years