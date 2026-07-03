 Sürücülərin diqqətinə: Bakının 17 küçə və prospektində tıxac var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sürücülərin diqqətinə: Bakının 17 küçə və prospektində tıxac var

First News Media09:00 - Bu gün
Sürücülərin diqqətinə: Bakının 17 küçə və prospektində tıxac var

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

2. Binəqədi şosesi, “Azadlıq prospekti” metro stansiyası istiqamətində;

3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Qara Qarayev prospekti, “Qara Qarayev” metro stansiyasından “Koroğlu” metro stansiyası istiqamətində;

5. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

6. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

7. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

8. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

9. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

10. Azadlıq prospekti, Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

11. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

12. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

13. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

14. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

15. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

16. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

17. Mikayıl Müşfiq küçəsi, “Badamdar” dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
121

Aktual

Mövqe

Söhbət etdiyi adamın gizlicə şəklini çəkən dahi: Əzim Əzimzadənin pencəyinin cibindəki sirr - REPORTAJ

İqtisadiyyat

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Mövqe

“Ursula Fon der Lyayenin bəyanatları Azərbaycanın strateji rolunu təsdiqləyir” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Anar Quliyev: İnsan kapitalı dövlətlərin rəqabət üstünlüyünü müəyyən edən əsas amildir

Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Fərhad Hacıyev: Bu il “Yüksəliş” müsabiqəsində rekord sayda müraciət qeydə alınıb

Magistraturada qabiliyyət imtahanı verəcək bakalavrların nəzərinə

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dənizkənarı Milli Parkda açılış və təqdimat mərasimlərində iştirak ediblər - FOTO

Bakı Bulvarının yaşıllıq sahələri yeni mövsümi güllərlə zənginləşdirilib - FOTO

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva “CandyFest” yay festivalını ziyarət edib və “Sehrli mirvari” su sirki şousunu izləyiblər - FOTO

Son xəbərlər

İranda Əli Xamenei ilə vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 16:12

Anar Quliyev: İnsan kapitalı dövlətlərin rəqabət üstünlüyünü müəyyən edən əsas amildir

Bu gün, 16:10

Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Bu gün, 16:06

Fərhad Hacıyev: Bu il “Yüksəliş” müsabiqəsində rekord sayda müraciət qeydə alınıb

Bu gün, 15:42

Magistraturada qabiliyyət imtahanı verəcək bakalavrların nəzərinə

Bu gün, 15:32

Altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsinə start verilib

Bu gün, 15:25

Bakıda 10 min manatlıq elektrik naqili oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:23

Azərbaycan rəsmiləri Tehrandadır

Bu gün, 15:06

Aqrar sektorla təhsil sahəsinin əməkdaşlığı müzakirə edildi

Bu gün, 15:00

Sabunçuda 19 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 14:40

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri elan olunub

Bu gün, 14:35

Tehranın hava məkanı iyulun 6-da tam bağlanacaq

Bu gün, 14:28

UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ın rəqibi Bakıya azarkeşsiz gələcək

Bu gün, 14:23

"Kəpəz"in İdarə Heyətinə yeni sədr seçilib

Bu gün, 14:16

“Heç bir barışıq olmayacaq, cəzanın artırılmasını istəyirik” - Amalın bacısı

Bu gün, 14:04

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:44

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Füzulidə dəfn edilib

Bu gün, 13:34

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

Bu gün, 13:29

Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmiz Avropanın  etibarlı tərəfdaşına çevrilir”

Bu gün, 13:25

Şəkidə küçə iti 5 nəfərə hücum edib: Azyaşlının vəziyyəti ağırdır

Bu gün, 13:09
Bütün xəbərlər