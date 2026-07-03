 Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dollara yaxın olub | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dollara yaxın olub

First News Media10:39 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dollara yaxın olub

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,65 dollar və ya 0,9% ucuzlaşaraq 71,81 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 72,46 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

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