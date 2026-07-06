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Cəmiyyət

DİN: İki gün ərzində 81 cinayətin üstü açılıb

10:12 - Bu gün
DİN: İki gün ərzində 81 cinayətin üstü açılıb

iyulun 4-də və 5-də ölkə ərazisində qeydə alınan 65, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 16 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, axtarışda olan ümumilikdə 42 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarılan 25 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Hesabat dövründə narkotiklərlə əlaqəli 21, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı isə 4 fakt müəyyən edilib.

Bundan başqa, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 78 nəfər saxlanılıb.

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