 Deputat Rafael Fiziyevin döyüşə mərsiyə ilə çıxmasından danışdı: Qarşısıalınmaz bir vəziyyətə çevrilə bilər - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Deputat Rafael Fiziyevin döyüşə mərsiyə ilə çıxmasından danışdı: Qarşısıalınmaz bir vəziyyətə çevrilə bilər - VİDEO

Qafar Ağayev14:12 - Bu gün
Deputat Rafael Fiziyevin döyüşə mərsiyə ilə çıxmasından danışdı: Qarşısıalınmaz bir vəziyyətə çevrilə bilər - VİDEO

“Konstitusiyada Azərbaycan dövlətinin prinsipləri əks olunub, bunlardan biri Azərbaycanın dünyada unitar dövlət olması prinsipidir”.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bunu deputat Fazil Mustafa Milli Məclisin bu gün növbədənkənar sessiyası çərçivəsində keçirilən iclasında bildirib.

“Son zamanlar cənubda, qərbdə azərbaycanlıların yaşadığı müxtəlif ölkələrdə çox mənfi istiqamətlərdə Azərbaycana təsir göstərilir. Hətta Azərbaycanın özündə belə bu məsələnin qorunmasına həssaslığımız yetərincə deyil.

Adicə bu yaxınlarda qaydasız döyüş üzrə idman yarışı keçirildi. Baxırsan ki, Azərbaycanı təmsil edən idmançı artıq uvertüra ilə, cəngi sədaları altında yox, mərsiyə sədaları altında meydana çıxır. Beləliklə özünün dini ideoloji təbliğatını aparır. Bura gələndə də Azərbaycan bayrağı əvəzinə hansısa ölkələrdə populyar olan dini ideoloji şüarlar səsləndirir. Biz hamımız isə bunu sakitcə müşahidə edirik. Bunlar addım-addım çoxaldıqca, Azərbaycan dünyəvi dövlətinin mahiyyətinin, prinsiplərinin zədələnməsi qarşısıalınmaz bir vəziyyətə çevrilə bilər”, - F.Mustafa qeyd edib.

Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) Bakıda təşkil olunan turnirinin əsas döyüşündə Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev meksikalı Manuel Torresə qalib gəlib. O, həmin döyüşə mərsiyə sədaları ilə çıxıb, bu isə sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmayıb.

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