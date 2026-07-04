Azərbaycan XİN-dən ABŞ-yə TƏBRİK
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ABŞ-ni Müstəqillik Günü və Birləşmiş Ştatların 250 illiyi münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in “X” hesabında paylaşım olunub.
“Amerika Birləşmiş Ştatları Müstəqillik Gününü qeyd etdiyi və müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etdiyi bir vaxtda, bu tarixi hadisə münasibətilə Amerika xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.
4 İyul bayramınız mübarək və bu əlamətdar hadisə münasibətilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı çatdırırıq!”, - paylaşımda qeyd olunur.
As the United States commemorates Independence Day and marks the 250th anniversary of its independence, we extend our warm congratulations to the American people on this historic milestone.
Happy 4th of July and best wishes to the Government and people of the United States of… pic.twitter.com/qa5y5MPV70 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 4, 2026