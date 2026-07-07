 Rezidenturanı başa vuran gənc həkimlər TƏBİB-in həkim heyətinə qoşulurlar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Rezidenturanı başa vuran gənc həkimlər TƏBİB-in həkim heyətinə qoşulurlar

Qafar Ağayev15:10 - Bu gün
Rezidenturanı başa vuran gənc həkimlər TƏBİB-in həkim heyətinə qoşulurlar

TƏBİB-in İcraçı direktoru Anar Bayramov TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrində fəaliyyətə başlayan həkim-rezidentlərlə görüş keçirib.

1news.az xəbər verir ki, görüşdə TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrində əmək fəaliyyətinə başlayan həkimlər iştirak ediblər. Rezidenturanı uğurla başa vuran mütəxəssislər Yeni Klinika, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası və digər ixtisaslaşmış tibb müəssisələri ilə yanaşı, regionlarda fəaliyyət göstərən xəstəxanalara da təyin olunublar.

Rezidenturanı uğurla başa vuran həkimlər şəffaf və obyektiv seçim prosesi nəticəsində TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrində peşə fəaliyyətinə başlayırlar. Bu yanaşma səhiyyə sisteminin peşəkar kadrlarla gücləndirilməsinə, tibb müəssisələrinin insan resurslarının inkişafına və vətəndaşlara göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsinə töhfə verir.

İcraçı direktor vurğulayıb ki, tibb müəssisələrinin peşəkar həkim kadrları ilə gücləndirilməsi TƏBİB-in əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər ölkə üzrə tibbi xidmətin keyfiyyətinin və əlçatanlığının daha da artırılmasına xidmət edir.

Paylaş:
188

Aktual

Cəmiyyət

2029-cu ildə Azərbaycanda əhali siyahıya alınacaq

Rəsmi

Prezident 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib

Dünya

Ərdoğan Trampı Ankarada qarşıladı

İqtisadiyyat

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarlarında yenilik: Sərnişin tutumu artırılır, qiymətlər ucuzlaşır - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycana qanunsuz yolla xeyli miqdarda dərman və test gətirilməsinin qarşısı alınıb

Milli Məclisin növbəti iclasında 22 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

AZAL Qars şəhərinə uçuşlara başlayır

Ceyhun Bayramovla Sinqapur XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Vəkil Fərhad Mehdiyev: “Arzum”a verilən cəza ağır və qeyri-mütənasib görünür

Azərbaycan XİN-dən ABŞ-yə TƏBRİK

Rəhman Hacıyevdən “Yüksəliş” iştirakçılarına çağırış: Daim öyrənin, özünüzü inkişaf etdirin

İnsan ölümü ilə nəticələnən yol qəzasında barışıq cinayət məsuliyyətini aradan qaldırırmı? - Vəkildən AÇIQLAMA

Son xəbərlər

Azərbaycana qanunsuz yolla xeyli miqdarda dərman və test gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 17:51

Milli Məclisin növbəti iclasında 22 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:48

Zelenski NATO sammitində Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 17:33

ABŞ Prezidenti: Türkiyəyə tətbiq edilən CAATSA sanksiyalarını ləğv edirik

Bu gün, 17:24

AZAL Qars şəhərinə uçuşlara başlayır

Bu gün, 17:08

Tramp: F-35 qırıcılarının Türkiyəyə satılmasını nəzərdən keçirəcəyik

Bu gün, 17:00

Ceyhun Bayramovla Sinqapur XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 16:59

GEROPHARM Azərbaycanda tirzepatid əsaslı ilk preparatı təqdim edib - FOTO

Bu gün, 16:55

Ərdoğan və Tramp arasında ikitərəfli görüş keçirilir

Bu gün, 16:46

Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündüz reyslərinin açılması gündəmdə deyil

Bu gün, 16:26

2029-cu ildə Azərbaycanda əhali siyahıya alınacaq

Bu gün, 16:13

Prezident 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib

Bu gün, 16:10

Ərdoğan Trampı Ankarada qarşıladı

Bu gün, 16:02

Bu məhsulların ölkəyə girişinin qarşısı alınacaq

Bu gün, 15:52

Generala yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 15:42

Azərbaycanda 7 min manatadək yeni cərimələr tətbiq ediləcək

Bu gün, 15:24

Oğuzda buğda daşıyan TIR yanıb

Bu gün, 15:17

Səfərbərlik Xidmətinin rüşvət almaqda təqsirləndirilən daha bir vəzifəli şəxsinin məhkəməsi başlayır

Bu gün, 15:13

Rezidenturanı başa vuran gənc həkimlər TƏBİB-in həkim heyətinə qoşulurlar

Bu gün, 15:10

İkinci kurs tələbəsi vəfat edib

Bu gün, 14:52
Bütün xəbərlər