 İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqləyib | 1news.az | Xəbərlər
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İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqləyib

First News Media12:59 - Bu gün
İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqləyib

Azərbaycan və Gürcüstan arasında təbii qazın Gürcüstana təchizatı barədə Saziş təsdiqlənib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Gürcüstan Hökuməti arasında təbii qazın Gürcüstana təchizatı barədə Saziş"in təsdiq edilməsi haqqında Fərman imzalayıb.

Fərmanla saziş qüvvəyə mindikdən sonra İqtisadiyyat Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməli, Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Gürcüstan Hökumətinə bildiriş göndərməlidir.

Qeyd edək ki, saziş 2026-cı il mayın 18-də Bakı şəhərində imzalanıb.

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