 12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

16:55 - Bu gün
12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

İyulun 12-14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı xəbərdarlıq yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi, Naxçıvan MR, Şəmkir, Gəncə, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Siyəzən, Şabran, Xızı, Xaçmaz, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Hacıqabul, Neftçala, Masallı, Lerik, Yardımlı, Biləsuvar, Cəlilabadda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq isə şərq küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

Paylaş:
255

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndində olub

Rəsmi

Dövlət başçısı Şuşanın Qarabağ küçəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub - FOTO

Cəmiyyət

Xaçmazda avtomobillə birlikdə gölə düşmüş şəxsin meyiti sudan çıxarılıb

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

6 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilir - SİYAHI

Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündüz reyslərinin açılması gündəmdə deyil

Sabah Development: Gələcəyə Addım – Sabah Gələcəyi Necə Formalaşdırır? - FOTO

Şükürbəyli kəndində daha 46 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 18:19

Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndində olub

Bu gün, 17:55

Xaçmazda avtomobillə birlikdə gölə düşmüş şəxsin meyiti sudan çıxarılıb

Bu gün, 17:29

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

Bu gün, 16:38

Dövlət başçısı Şuşanın Qarabağ küçəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub - FOTO

Bu gün, 16:20

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 16:15

Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

Bu gün, 15:50

Şuşada “Sadıqcanın evi”nin bərpadan sonra açılışı olub - FOTO

Bu gün, 15:27

Fatiməni qətlə yetirməkdə ittiham olunan xalası oğlu Batumidə tutuldu

Bu gün, 15:18

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

Bu gün, 15:05

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 14:28

İlin sonuna qədər İlin sonunadək Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə qayıdacaq ailələrin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 14:09

Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Burkina-Fasonun Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutu arasında memorandum imzalanıb

Bu gün, 13:32

Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu dekolonizasiya məsələsini beynəlxalq səviyyəyə çıxarıb

Bu gün, 12:57

Taleh Yüzbəyovun reklamı qalmaqal yaratdı – aktyordan tənqidlərə cavab: “Siz ali cins deyilsiniz” - VİDEO

Bu gün, 12:53

Jan-Mişel Bryun: Qarabağ müharibəsi zamanı Qərbdə münaqişənin birtərəfli işıqlandırıldığını gördüm

Bu gün, 12:35

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:33

Sedrik Avundu: Azərbaycan xalqların dekolonizasiyası prosesinin təşviqində mühüm rol oynayır

Bu gün, 12:14
Bütün xəbərlər