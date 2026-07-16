Netanyahu ABŞ-yə səfərini iyulun sonuna təxirə salıb
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ABŞ-yə səfərini iyulun sonuna təxirə salıb.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin dəftərxanasından bildirilib.
Qeyd olunub ki, səfər vaxtının dəyişdirilməsi Netanyahunun iştirak etməli olduğu senator Lindsi Qremin anım mərasiminin ayın sonuna keçirilməsi ilə bağlıdır.
Daha əvvəl bildirilib ki, Netanyahu iyulun 18-də ABŞ-yə səfər etməyi planlaşdırır. Səfər zamanı o, ABŞ Prezidenti Donald Trampla da görüşməyi planlaşdırırdı.
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