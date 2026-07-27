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Cəmiyyət

Azərbaycanda "Vahid indekslərin siyahısı" genişləndirilib

First News Media15:34 - Bu gün
Azərbaycanda "Vahid indekslərin siyahısı" genişləndirilib

Nazirlər Kabineti 15 sentyabr 2022-ci il tarixli "Dövlət orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və komissiyalar üçün müəyyən edilmiş vahid indekslərin Siyahısı"nda dəyişiklik edib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.

Qərara əsasən, siyahıya Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikasında səlahiyyətli nümayəndəliyi əlavə edilib.

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