 Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

First News Media12:30 - Bu gün
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 12-də hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 22-25° isti, gündüz 28-33° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 45-50 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman. Şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 22-26° isti, gündüz 32-37° isti, dağlarda gecə 14-18° isti, gündüz 20-25° isti olacaq.

Paylaş:
126

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Cəmiyyət

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

İqtisadiyyat

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

AYNA bir sıra şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini açıqlayıb

Gəncədə restoranda qətllə bağlı 7 nəfər saxlanılıb

Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Müəllimlərin faktiki yaşayış rayonuna uyğun vakansiya seçimi başlayıb

Yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq etdi: Ara məsafəsini qoruyun

Sabah Bakıda güclü külək əsəcək – Sarı xəbərdarlıq

Xocavənddə buldozer minaya düşüb

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Bu gün, 19:34

AYNA bir sıra şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini açıqlayıb

Bu gün, 17:57

Gəncədə restoranda qətllə bağlı 7 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:50

Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı

Bu gün, 17:30

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

Bu gün, 17:13

Azərbaycanda axtarışda olanların sayı artıb

Bu gün, 17:08

“PAŞA Holding”in dəstəyi ilə təsis edilən Bakının ilk inklüziv “Kashalata” kafesi fəaliyyətini davam etdirir

Bu gün, 16:36

Yuxarı Sulutəpə qəsəbəsində içməli su küçəyə axır - VİDEO

Bu gün, 16:30

Yasamalda marketi soyan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:17

Suraxanıda 10 min manatlıq qızıl oğurlayan usta saxlanıldı

Bu gün, 15:52

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Bu gün, 15:50

Məzunlara elektron attestatlar verilir

Bu gün, 15:13

YouTube-dan sərt qərar: Pul qazanmaq istəyənlər üçün şərtlər 2 dəfə ağırlaşdırıldı

Bu gün, 14:59

Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 5,8 faiz artıb

Bu gün, 14:57

Toy hazırlığı faciəyə çevrildi: Balakəndəki qəzada ölənlərin sayı 4-ə çatdı

Bu gün, 14:51

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Bu gün, 14:45

Göygöldə mal-qaranı örüşə aparan kişi çaya düşüb

Bu gün, 14:41

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Bu gün, 14:11

İrandan Rusiyaya aparılan bibər yükündə 25 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:05

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 13:43
Bütün xəbərlər