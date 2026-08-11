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Cəmiyyət

Azərbaycanda unun topdansatış qiyməti açıqlandı - SİYAHI

Qafar Ağayev13:21 - Bu gün
Azərbaycanda unun topdansatış qiyməti açıqlandı - SİYAHI

Azərbaycanda avqustun 10-dan etibarən 50 kiloqramlıq un kisəsinin topdansatış qiymətləri açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin məlumatlarına əsasən, qiymətlər istehsalçıdan asılı olaraq 26,50-29,40 manat arasında dəyişir.

Ən ucuz un "Dəvəçi-Taxıl" MMC-də 26,50 manata, ən bahalı un isə "Azeri-Arapoğlu U.S. və T.LTD" BM-də 29,40 manata satılır.

"Dəvəçi-Dəyirman" MMC-də 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 27,20 manat, "ATS MİLL" və "Qarabağ un" MMC-lərdə 28 manat təşkil edir.

"Anadoluqida", "AVETA", "KARAT HOLDİNQ" və "Ungrano" MMC-lərdə qiymət 28,60 manatdır. "Gəncə Dəyirman" MMC-də 28,80 manat, "Nural" MMC-də 28,75 manat, "Orxan UN" və "Sarı Sünbül" MMC-lərdə isə 28,70 manat müəyyənləşdirilib.

"Taxıl AQRO" MMC-də 50 kiloqramlıq un kisəsinin topdansatış qiyməti 28,30 manat, "Osmanlı Taxıl" MMC-də 29,20 manatdır.

"Bakı Taxıl Terminalı", "Dəniz un sənayesi LTD", "Hazartürk LTD", "Karmen", "Xırman", "SKY AGRO", "Sünbül 2012", "Ağsu Taxıl", "Avrora", "Nadir Quliyev adına Bakı-Taxıl", "PAK-NUR" və digər istehsalçılarda isə qiymət 28,50 manat səviyyəsindədir.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, ilin əvvəlində 50 kiloqramlıq unun topdansatış qiymətləri 26,10-28,60 manat arasında dəyişirdi. Beləliklə, qiymətin aşağı həddi 40 qəpik, yuxarı həddi isə 80 qəpik artıb.

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