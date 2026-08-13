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Cəmiyyət

Sabah Sumqayıtda 29 min abonentin qazı kəsiləcək

First News Media16:38 - Bu gün
Sabah Sumqayıtda 29 min abonentin qazı kəsiləcək

Sabah Sumqayıt şəhərində bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə  "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, şəhərin Heydər Əliyev prospektində korroziyaya uğramış d159 mm-lik yeraltı orta təzyiqli qaz xəttinin PE225 mm-lik polietilen qaz xətləri ilə əvəzlənməsi ilə əlaqədar yeni çəkilmiş xətlərin qaz mənbəyinə qoşulması məqsədilə təmir işləri aparılacaq.

Bununla əlaqədar avqustun 14-də saat 10:00-dan "Şəhər-1" PE315 mm-lik yeraltı orta təzyiqli qaz xəttinin bir hissəsində qaz təchizatı dayandırılacaq.

Nəticədə Sumqayıtın 1, 2, 3, 4, 5, 7-8-9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 34 və 49-cu məhəllələri, 1, 2, 5 və 6-cı mikrorayonları, Qızılqum və Betonzavod əraziləri, həmçinin İnşaatçılar qəsəbəsində yaşayan ümumilikdə 29 min abonentin qaz təchizatında məhdudiyyət yaranacaq.

Qaz təchizatı işlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.

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