İnfantinonun rəqiblərində əsas namizəd qalmadı: Əl-Xelaifi namizədliyini irəli sürməkdən imtina etdi
"Pari Sen-Jermen"in prezidenti Nasser əl-Xelaifi FIFA prezidenti postuna namizədliyini irəli sürmək niyyətində olmadığını bildirib.
Sual ona çərşənbə axşamı Zalsburqda, parislilərin UEFA Superkuboku uğrunda matçda "Aston Villa"nı 2:1 hesabı ilə üstələməsindən dərhal sonra verilib.
"Mən PSJ-nin prezidentiyəm və bu vəzifədə qalmaqdan məmnunam", — deyə qatarlı funksioner "L’Équipe"-ə müsahibəsində cavab verib və mövzunu inkişaf etdirməyib.
Bu, Əl-Xelaifinin özünün bu barədə ilk açıq bəyanatıdır. İki həftə əvvəl qatarlının rəsmi nümayəndəsi onu UEFA-nın dəstəyi ilə namizəd adlandıran Britaniyanın Politico və The Telegraph nəşrlərinin məlumatlarını artıq təkzib etmişdi: «Cənab Əl-Xelaifinin FIFA-dakı bu vəzifəyə, eləcə də bütün bu media səs-küyünə nə iddiası, nə niyyəti, nə də marağı var. Əksinə, o, bütün dünya və Avropa futbol institutlarını müdrik və konstruktiv şəkildə dəstəkləməyə davam edəcək».
Bu niyə vacibdir
1news.az-ın xəbər verdiyi kimi, Canni İnfantinonun vəzifədən uzaqlaşdırılması üçün onun rəqiblərinə üç şey lazımdır: növbədənkənar Konqresin çağırılması üçün 43 assosiasiyadan yazılı müraciətlər, seçkilərdə qələbə üçün 211 səsdən 106 səs və öz namizədləri. Hələlik bu üç şərtdən heç biri mövcud deyil.
Əl-Xelaifi üçüncü məsələnin ən ehtimal olunan həlli sayılırdı. Politico-nun məlumatlarına görə, Avropa funksionerləri onu müxalifəti birləşdirməyə qadir fiqur kimi nəzərdən keçirirdilər: o, FIFA Forward Enterprise layihəsinə qarşı çıxan European Football Clubs təşkilatına rəhbərlik edir, beIN Media Group media holdinqini idarə edir, həmçinin UEFA-nın icraiyyə komitəsinin və FIFA Şurasının üzvüdür.
Onun imtinası mümkün iddiaçıların dairəsini daraldır. Qalan adlar arasında KONKAKAF prezidenti Viktor Montalyani, Asiya Konfederasiyasının rəhbəri şeyx Salman bin İbrahim Əl Xəlifə və keçən həftə İnfantinonun dərhal istefasını tələb edən Norveç Futbol Federasiyasının prezidenti Lise Klavenessin adları çəkilir.
Namizədliklər noyabrın 18-dək irəli sürülür — alternativin axtarışına üç ay qalır.
Çeferinlə görüş
Matçdan əvvəl Əl-Xelaifi UEFA prezidenti Aleksander Çeferinlə görüş keçirib, daha sonra tribunada onun yanında oturub. Medianın məlumatlarına görə, müzakirə olunan mövzular arasında FIFA daxilindəki vəziyyət və 2029-cu ilin klublar dünya çempionatı da olub.
Zalsburqdakı matçın özü iki təşkilat arasındakı ixtilafın daha bir nümayişi oldu. UEFA matçın idarə olunmasını somalili hakim Ömər Artana həvalə etdi — o, elə həmin hakimdir ki, ABŞ turnirin başlanmasına sayılı günlər qalmış terror təşkilatları ilə əlaqələrə istinad edərək, lakin heç bir sübut təqdim etmədən onu dünya çempionatının matçlarına buraxmadı. Artan keçən mövsümün Afrikanın ən yaxşı hakimi seçilib və UEFA-nın qərarı futbol ictimaiyyətində FIFA-ya ünvanlanmış jest kimi qəbul edildi.
«Pari Sen-Jermen» Superkuboku Xviça Kvaratsxeliya və Dezire Duenin qollarına görə qazandı, «Aston Villa»da isə Brayan Maccio fərqləndi. Parislilər 2016 və 2017-ci illərdə Madridin «Real»ından sonra bu kuboku qoruyub saxlayan müasir dövrün ikinci komandası oldular.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası FIFA-dakı vəziyyətlə əlaqədar mövqeyini açıq şəkildə bildirməyib.