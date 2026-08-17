 Tovuzda 26 yaşlı üç uşaq anası 11 gündür itkindir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Tovuzda 26 yaşlı üç uşaq anası 11 gündür itkindir - FOTO

First News Media16:58 - Bu gün
Tovuzda 26 yaşlı üç uşaq anası 11 gündür itkindir - FOTO

Tovuz rayonunda 26 yaşlı qadının itkin düşdüyü bildirilir.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, üç uşaq anası olan Cəlilova Lamiyə Səməd qızı avqustun 6-sı yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Yaxınlarının sözlərinə görə, Lamiyə bir müddət əvvəl Qazıqulu kəndində yerləşən ata evinə gəlib. Sonuncu dəfə də məhz burada görünüb. Bundan sonra isə onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.  Lamiyənin evdən getməsindən sonra dərhal polisə məlumat verilib. Hazırda onun tapılması üçün axtarış tədbirləri davam etdirilir.

İlkin məlumata görə, Lamiyənin ailəsində müəyyən narazılıqlar olsa da, onun itkin düşməsinə səbəb ola biləcək konkret hadisə barədə məlumat yoxdur. Valideynləri qadının tez-tez ağladığını, lakin narahatlığının səbəbini onlara demədiyini bildirib.

“Ayın 6-sı saat 11-də mən işləyirdim. Balaca qızı çağırdım, dedim, “maman hanı?” Dedi ki, yoxdur. Gəldim evləri axtardım, yox idi. Balaca da yatırdı. O gedən gedib. Polisi yığdım, “102”yə müraciət elədim.

Ailədə problemləri yox idi. Görürdüm, oturmaq istəmir. Dedim, istəmirsənsə, məhkəməyə verək, boşan. Mən də bir həftə idi gətirmişdim.

Keçən il bir dəfə də qaçıb gəlmişdi, iki aydan sonra qayıtdı, getdi. On ildir oradadır. İlk dəfədir belə evdən gedir. Elə bil əsəbləri yerində deyildi”, - L.Məmmədovanın anası Sevil Məmmədova bildirib.

“Mənim övladım ayın 6-sı saat 10-11 arası çıxıb gedib. Hələ xəbər yoxdur. Ər evində bir az yoldaşı ilə narazılığı var idi. Qayınanası, qayınatası ilə heç bir problemi yox idi. Heç nə demirdi, eləcə ağlayırdı. Vəsiqəsini, deyəsən, götürüb. Uşaqlar yatmışdı, sakitcə gedib. 11 gündür yoxdur. Təki sağ-salamat tapılsın” - atası Səməd Məmmədov deyib.

Lamiyə Cəlilovanın tapılması istiqamətində Tovuz Rayon Polis Şöbəsi tərəfindən axtarış tədbirləri davam etdirilir.

Ailə üzvləri Lamiyə barədə hər hansı məlumatı olan şəxslərdən bu barədə aidiyyəti qurumlara məlumat vermələrini xahiş edirlər.

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