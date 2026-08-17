İndoneziya səfirliyi Bakıda ölkənin müstəqilliyinin 81-ci ildönümünü qeyd edib
İndoneziyanın Bakıdakı səfirliyi ölkənin müstəqilliyinin 81-ci ildönümü münasibətilə təntənəli tədbirlər keçirib.
1news.az xəbər verir ki, tədbirlər "Suveren, ədalətli və firavan İndoneziya" şüarı altında keçirilib və İndoneziya icmasının həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə, eləcə də Azərbaycandakı tərəfdaşlarla diplomatik münasibətlərin gələcək inkişafına yönəlib.
Əsas tədbir Müstəqillik Günü şərəfinə dövlət bayrağının qaldırılması mərasimi olub.
Mərasimdə İndoneziyanın Bakıdakı səfiri Berlian Helmi, eləcə də diaspor nümayəndələri, tələbələr, həmçinin bir sıra yerli tərəfdaşlar və "İndoneziyanın dostları" iştirak ediblər.
Səfirlik milli bayram münasibətilə müxtəlif tədbirlər də təşkil edib.
Ölkənin müstəqilliyinin 81-ci ildönümünü qeyd edərək, İndoneziyanın Bakıdakı səfirliyi milli birliyi qorumağa və İndoneziya diasporunun beynəlxalq arenada İndoneziyanın inkişafı, suverenliyi və firavanlığının təşviqində fəal iştirakına yardım etməyə sadiq olduğunu təsdiqləyib.