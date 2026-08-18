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Cəmiyyət

Bakıda kirayə evdə dəhşət: 3 nəfər bıçaqlandı

First News Media11:09 - Bu gün
Bakıda kirayə evdə dəhşət: 3 nəfər bıçaqlandı

Bakının Xətai rayonunda üç nəfərin bıçaqlanması ilə nəticələnən hadisə baş verib.

1news.az “Teleqraf.az”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Əhmədli qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində qeydə alınıb.

Məlumata görə, Balakən rayon sakinləri – 1983-cü il təvəllüdlü Sərvər Qərib oğlu Kərimov, 1986-cı il təvəllüdlü Vidadi Famil oğlu Bubuşov və 1988-ci il təvəllüdlü Elnur Abdulla oğlu Xocaxov kirayə yaşadıqları evdə bıçaqlanıblar.

Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan hər üç şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə yerinə Xətai Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunublar. İlkin araşdırma zamanı hər üç şəxsin onlarla birlikdə kirayədə yaşayan şəxs tərəfindən bıçaqlandığı müəyyən edilib.

İlkin məlumata görə, hadisədən əvvəl mənzildə yeyib-içən şəxslər arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə daha sonra bıçaqlanma ilə nəticələnib.

Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 1989-cu il təvəllüdlü Murad Quliyev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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