Hacıqabulda dəhşət: 19 yaşlı qız avtomobildə qətlə yetirildi
Hacıqabul şəhərində 19 yaşlı qadın qətlə yetirilib, şübhəli şəxs qismində qardaşı saxlanılıb.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin İsmət Qayıbov küçəsində qeydə alınıb.
Hacıqabul şəhər sakini, 2007-ci il təvəllüdlü Qocayeva Zeynəb Cəlal qızı minik avtomobilində bıçaqla qətlə yetirilib.
Meyit müayinə olunmaq üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib.
Qadının qətlində şübhəli şəxs qismində qardaşı saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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