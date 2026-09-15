Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri görüşə bilər
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Nyu-Yorkda görüşü keçirilə bilər.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan “Azadlıq Radiosu”na açıqlamasında qeyd edib.
Ararat Mirzoyan BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə görüş keçirmək planlarının olduğunu bildirib. Mirzoyanın sözlərinə görə, görüşlə bağlı hələlik yekun razılaşma əldə olunmayıb və bunun baş tutması nazirlərin iş qrafikindən asılı olacaq.
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