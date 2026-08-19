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İdman

"Sabah" Çempionlar Liqasında pley-off oyununa çıxır

First News Media09:27 - Bu gün
"Sabah" Çempionlar Liqasında pley-off oyununa çıxır

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi "Sabah" da meydana bu gün çıxacaq.

Komandamız Buxarestdə İsrailin "Hapoel" (Beer-Şeva) klubu ilə qarşılaşacaq.

Komandalar arasında cavab matçı avqustun 25-də Bakıda, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda olacaq 

Qeyd edək ki, cütün qalib tərəfi Çempionlar Liqasının, məğlub olan isə Avropa Liqasının Liqa mərhələsində çıxış edəcək.

18 avqust
 

UEFA Çempionlar Liqası

 

Pley-off, ilk oyun

23:00."Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Sabah" (Azərbaycan)

Baş hakim: Davide Massa (İtaliya)

Buxarest. "Culeşti" stadionu

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