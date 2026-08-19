"Sabah" Çempionlar Liqasında pley-off oyununa çıxır
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi "Sabah" da meydana bu gün çıxacaq.
Komandamız Buxarestdə İsrailin "Hapoel" (Beer-Şeva) klubu ilə qarşılaşacaq.
Komandalar arasında cavab matçı avqustun 25-də Bakıda, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda olacaq
Qeyd edək ki, cütün qalib tərəfi Çempionlar Liqasının, məğlub olan isə Avropa Liqasının Liqa mərhələsində çıxış edəcək.
18 avqust
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off, ilk oyun
23:00."Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Sabah" (Azərbaycan)
Baş hakim: Davide Massa (İtaliya)
Buxarest. "Culeşti" stadionu
103