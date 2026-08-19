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Cəmiyyət

Yevlax Regional Xəstəxanasının baş həkimi vəzifədən azad edildi

First News Media10:11 - Bu gün
Yevlax Regional Xəstəxanasının baş həkimi vəzifədən azad edildi

“Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzi” PHŞ-nin Yevlax Regional Xəstəxanasının idarəetmə aparatının rəhbəri - baş həkim Mirrəhim Nəbiyev tutduğu vəzifədən azad edilib.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hazırda onun yerinə təyinat yoxdur.

M.Nəbiyevin vəzifədən azad edilməsinin səbəbi ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.

Xatırladaq ki, Mirrəhim Nəbiyev daha əvvəl Masallı Rayon Vərəm Dispanserinin baş həkimi vəzifəsində çalışıb.

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