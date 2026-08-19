 Həkim səhvi ilə bağlı mübahisələrdə məhkəmələr nəyə diqqət yetirirlər? - Ali Məhkəmə açıqladı  | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Həkim səhvi ilə bağlı mübahisələrdə məhkəmələr nəyə diqqət yetirirlər? - Ali Məhkəmə açıqladı 

Qafar Ağayev11:50 - Bu gün
Həkim səhvi ilə bağlı mübahisələrdə məhkəmələr nəyə diqqət yetirirlər? - Ali Məhkəmə açıqladı 

Səhiyyə sahəsində yaranan mübahisələrdə cəmiyyətdə adətən xəstənin səhhətində arzuolunmaz nəticə baş verdikdə bunun avtomatik olaraq həkim səhvi olduğu düşünülür.

Halbuki tibbi müdaxilənin arzuolunmaz nəticə ilə yekunlaşması hər zaman həkimin hüquqi məsuliyyəti demək deyil. 

Həkimin məsuliyyəti ilk növbədə tibbi müdaxilənin mövcud tibbi göstərişlərə uyğun aparılıb-aparılmaması, diaqnozun düzgün müəyyən edilməsi, müalicə taktikasının tibbi standartlara cavab verməsi və müdaxilənin peşəkar qaydada icra olunması əsasında qiymətləndirilməlidir. Təkcə xəstədə sonradan müəyyən fəsadların meydana çıxması həkimin təqsirini təsdiq etmir.

Yəni tibbi mübahisələrdə məhkəmə yalnız nəticəyə deyil, həmin nəticəyə aparan prosesin düzgün icra olunub-olunmadığına qiymət verir. Əgər həkim diaqnozu mövcud müayinələrə əsasən düzgün müəyyən etmiş, müalicə üsulunu düzgün seçmiş, əməliyyatı tibbi standartlara uyğun icra etmişdirsə, arzuolunmaz nəticənin baş verməsi özü-özlüyündə həkimin hüquqi məsuliyyət daşıdığını göstərmir.

1news.az xəbər verir ki, Ali Məhkəmənin Plenumunun “Şəxsiyyət hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qərarında qeyd olunmuşdur ki, bütün prosedurlar tibb elminin ümumi qəbul olunan sübutlu təbabət prinsiplərinə uyğun xüsusi diqqət və lazımi tədbirlər çərçivəsində həyata keçirildiyi halda, vurulmuş zərərə görə məsuliyyət istisna edilir. Bu mənada həkimin tibbi standartlar çərçivəsində hərəkət edərək lazımi diqqət və qayğı göstərməsinə baxmayaraq, ortaya çıxan arzuolunmayan nəticədən qanuni olaraq məsuliyyət daşımayacağı qəbul edilir.

Nəzərə alınmalıdır ki, tibbi mübahisələrdə ən mühüm sübutlar məhz tibbi sənədlərdir. Tibb müəssisəsi fəaliyyətinin qanuna, göstərdiyi tibbi xidmətlərin klinik protokollara uyğun olmasını sübut etməlidir. Buna görə xəstənin şikayətləri, aparılan müayinələr, diaqnoz, əməliyyatın səbəbləri, əməliyyat protokolları və pasiyentin məlumatlandırılması və razılığının alınması tam və düzgün sənədləşdirilməlidir. Sənədləşmədə boşluqlar olduqda, hətta tibbi müdaxilə düzgün aparılmış olsa belə, bu vəziyyət sonradan sübutetmə baxımından ciddi çətinliklər yarada bilər.  

Xüsusilə xəstəyə əməliyyat barədə lazımi məlumatın verilməsi və razılığının alınması proseduru formal sənəd imzalatmaqdan ibarət olmamalıdır. Pasiyentə planlaşdırılan əməliyyatın məqsədi, mümkün risklər, ağırlaşmalar və gözlənilən nəticələr sadə və anlaşılan şəkildə izah edilməli, bu proses lazımi qaydada sənədləşdirilməlidir. Bu yanaşma həm pasiyentin hüquqlarının qorunmasına, həm də sonradan yarana biləcək mübahisələrin qarşısının alınmasına xidmət edir.

Beləliklə, tibbi xidmət sahəsində hüquqi risklərin azaldılması üçün həm həkimlər, həm də xəstəxanalar fəaliyyətlərini yalnız keyfiyyətli tibbi xidmətlə məhdudlaşdırmamalı, hüquqi baxımdan da düzgün təşkil etməlidirlər.

Paylaş:
131

Aktual

Mövqe

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Cəmiyyət

Prezidentdən traktor istəyən balaca Gülərin arzusu REALLAŞDI - VİDEO

Mövqe

Rusiyalı ekspertlərin Azərbaycanla bağlı çağırışları: Belə davranışların qarşısı ən sərt formada alınmalıdır - ŞƏRH

Cəmiyyət

Daha 5 itkin-şəhidin dəfn olunacağı tarixlər AÇIQLANDI

Cəmiyyət

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan keçməklə 1820 ton buğda göndərildi

Bu ərazilərdə güclü külək əsəcək - SARI xəbərdarlıq

Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Tanınmış aparıcının anasının meyiti evində aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“28 May" stansiyasının fəaliyyəti necə olacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Könül Qasımova yenidən həbs olundu

Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB

"Global Media Group"un əməkdaşı vəfat etdi

Son xəbərlər

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan keçməklə 1820 ton buğda göndərildi

Bu gün, 17:39

Bu ərazilərdə güclü külək əsəcək - SARI xəbərdarlıq

Bu gün, 16:59

Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Bu gün, 16:37

Tanınmış aparıcının anasının meyiti evində aşkarlanıb

Bu gün, 16:17

KMBİ xaricdən idarə olunan onlayn kazino şəbəkəsinin rəhbərini Gürcüstanda saxlayaraq Azərbaycana gətirdi - VİDEO

Bu gün, 16:02

10 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlayıb satdı, polis aşkarladı

Bu gün, 15:54

Kolleclərə qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 15:39

Özbəkistan və Azərbaycan XİN-ləri arasında məsləhətləşmələr aparılıb

Bu gün, 15:28

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Bu gün, 15:06

Braziliyada avtobus və yük maşını toqquşub: 21 nəfər ölüb

Bu gün, 14:48

“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da! - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək “Yaşıl Cümə” endirimləri başladı - FOTO+VİDEO

Bu gün, 14:35

"Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Elvin Məmmədov: "Tvente" ilə oyunlar çox çətin olacaq"

Bu gün, 14:33

Mədəniyyət Nazirliyinin Aparatına yeni rəhbər təyin olunub - DOSYE

Bu gün, 14:20

Biləsuvarda DƏHŞƏT: Kişi arvadının bədənində siqaret söndürdü

Bu gün, 14:10

Çaylarda sululuq artacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:06

Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Kasım-Jomart Tokayevə təqdim edib

Bu gün, 13:56

Cəlilabadda avtomobil qəzası olub, sürücü ölüb

Bu gün, 13:30

Prezidentdən traktor istəyən balaca Gülərin arzusu REALLAŞDI - VİDEO

Bu gün, 13:23

İsrail ordusu Qəzzada kafeyə zərbə endirib: 7 nəfər ölüb

Bu gün, 13:18

Əmisi oğlunu daşla vuran Goranboy sakini həbs edildi

Bu gün, 13:13
Bütün xəbərlər