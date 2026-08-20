UEFA Konfrans Liqası: "Qarabağ" "Tvente"yə qarşı
"Qarabağ" klubu bu axşam UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyununa çıxır.
1news.az xəbər verir ki, təmsilçimiz bu mərhələnin ilk oyununda Niderlandın "Tvente" klubunun qonağı olacaq.
Niderlandın Ensxede şəhərində yerləşən "Qrols Veste" arenasında baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.
Bu cütün cavab qarşılaşması isə avqustun 27-si, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Pley-off mərhələsi
20 avqust
Saat 22:00, "Tvente" - "Qarabağ".
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