 İsmayıllıda ağır qəza: Biri körpə olmaqla 2 nəfər ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

İsmayıllıda ağır qəza: Biri körpə olmaqla 2 nəfər ölüb

15:37 - Bu gün
İsmayıllıda ağır qəza: Biri körpə olmaqla 2 nəfər ölüb

Bu gün saat 12 radələrində İsmayıllı rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, “Hyundai” və “Lynco” markalı avtomobillər toqquşub.

Hadisə nəticəsində ölən şəxslərin 60 yaşlı Elina Məmmədova və 1 yaşlı körpə olması müəyyənləşib.

Qəza zamanı Türkanə Sadıqova (29 yaş), İlahə İsmayılova (25 yaş), Məmməd Məmmədov (25 yaş), Faiq İsmayılov (25 yaş) və Zahid Nuriyev (25 yaş) xəsarət alıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

 

Paylaş:
80

Aktual

Rəsmi

Prezident turizmin inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Rəsmi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı, İnvestisiyaların və İxracın Təşviqi Agentliyinin Əsasnaməsi təsdiqlənib

Rəsmi

Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd ediləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi başlayıb

Cəmiyyət

Azərbaycanın uçuş coğrafiyası genişləndiriləcək

İlham Nəsirov nazirlikdəki vəzifəsindən azad olundu

Abşeronda 6 avtomobildən oğurluq edən şəxs saxlanıldı

Göyçayda kişi ot tayasından yıxıldı, pres altında qalaraq öldü

Redaktorun seçimi

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB

Dövlət satınalmalarında yeni elektron imkanlar yaradılıb

Bakıda və rayonlarda bazar günü güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Samuxda qarayara ilə bağlı xüsusi post quruldu - VİDEO

Son xəbərlər

Azərbaycanın uçuş coğrafiyası genişləndiriləcək

Bu gün, 17:54

İlham Nəsirov nazirlikdəki vəzifəsindən azad olundu

Bu gün, 17:34

Abşeronda 6 avtomobildən oğurluq edən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 17:33

Göyçayda kişi ot tayasından yıxıldı, pres altında qalaraq öldü

Bu gün, 17:25

Nazirlikdən rezidenturaya qəbul olunanlara MÜRACİƏT

Bu gün, 17:15

Göyçayda kişi idman edərkən həyatını itirdi

Bu gün, 17:14

Azərbaycanla vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunan ölkələrin sayı artırılacaq

Bu gün, 16:51

“Rəqəmsal səyyah” viza altnövü təsis ediləcək

Bu gün, 16:32

Prezident turizmin inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Bu gün, 16:24

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı, İnvestisiyaların və İxracın Təşviqi Agentliyinin Əsasnaməsi təsdiqlənib

Bu gün, 16:14

Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd ediləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:59

İsmayıllıda ağır qəza: Biri körpə olmaqla 2 nəfər ölüb

Bu gün, 15:37

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi başlayıb

Bu gün, 15:28

“Müsəlman olub” deyilirdi – Roberto Karlosdan açıqlama

Bu gün, 15:14

Lisey və gimnaziyalara qəbul olanların NƏZƏRİNƏ: Bu tarixə qədər sənəd təqdim edilməlidir

Bu gün, 14:57

Baş Prokurorluq Rasim Həsənov ilə bağlı verilən hökmə protest verəcək - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:25

Bakıda uşaq xəstəxanasında antisanitar vəziyyət - FOTO

Bu gün, 14:20

İstanbulda tramvay relsdən çıxıb

Bu gün, 13:55

Şəmkirdə faciə: 14 yaşlı oğlan ov tüfəngindən açılan atəşdən ölüb

Bu gün, 13:09

Azərbaycanın bu şəhərində maaş Bakıdan yüksəkdir

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər