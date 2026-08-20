Göyçayda kişi idman edərkən həyatını itirdi
Göyçay rayonunda stadionda ölüm hadisəsi baş verib.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən istinadən xəbər verir ki, rayonun Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsində yaşayan 1966-cı il təvəllüdlü Ehtiram Xəlilov bu gün səhər saatlarında stadiona gedib. O, idman edərkən özünü pis hiss edib. Dərhal hadisə yerinə həkim gəlsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
İlkin ehtimala görə, mərhum ürək çatışmazlığından vəfat edib.
Faktla bağlı Göyçay Rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.
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