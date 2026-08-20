Nazirlikdən rezidenturaya qəbul olunanlara MÜRACİƏT
2026-2027-ci tədris ili üçün rezidenturaya (Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi tibb fakültəsini bitirmiş namizədlər istisna olmaqla) qəbul olmuş şəxslər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ilə mülki-hüquq müqaviləsi bağlamalı və qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Bu barədə 1news.az-a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, rezidenturaya qəbul olmuş şəxsin özü olmadıqda müqaviləni həmin şəxsin etibarnamə verdiyi digər şəxs imzalaya bilər. Rezidenturaya qəbul olmuş şəxslərin göstərilən müddətdə qeydiyyatdan keçməməsi onların yerləşdirildiyi ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtina etməsi kimi qiymətləndiriləcək.
Rezidenturaya qəbul olmuş şəxslər portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçdikdən sonra 26.08.2026-02.09.2026-cı il tarixlərində siyahıda göstərilən sənədlərin əslini aşağıdakı cədvəldə qeyd olunan tarixdə və ünvanda şəxsən təqdim etməlidirlər:
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları – şəxsiyyət vəsiqələrini, əcnəbilər – pasportlarını və (və ya) icazə vəsiqələrini, vətəndaşlığı olmayan şəxslər – yaşadıqları ölkənin hüdudlarından kənara getmək üçün onlara verilən sənədləri və ya icazə vəsiqələrini;
əsas (baza ali) tibb təhsili haqqında sənədi: cari ilin məzunları – təhsil müəssisəsi tərəfindən verilən arayışı, əvvəlki illərin məzunları – diplomu;
xarici ölkələrdə ali təhsil almış şəxslər – Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilən ixtisasın tanınmasını və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsini təsdiq edən sənədləri;
xarici ölkələrdə ali ixtisas tibb təhsili almış, diplomdan sonra ixtisaslaşma keçmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan həkimlər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş “Tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa buraxılması barədə şəhadətnamə”ni.
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№
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Rezidentura hazırlığı aparan elm, təhsil müəssisələri və klinik bazalar
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Tarix, vaxt və ünvan
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Azərbaycan Tibb Universiteti
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26 avqust
saat 10:00-dan-15:00-dək
(Ünvan: Azərbaycan Tibb Universitetinin 5-ci korpusunda İmtahan Mərkəzində (VTM)
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K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu
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27 avqust
saat 10:00-dan-15:00-dək (Ünvan: Azərbaycan Tibb Universitetinin 5-ci korpusunda İmtahan Mərkəzində (VTM)
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Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu
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Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu
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Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu
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Mərkəzi Klinika
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M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi
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Kliniki Tibbi Mərkəz
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Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası
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Akademik M. Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanası
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Milli Onkologiya Mərkəzi
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28 avqust
saat 10:00-dan-15:00-dək
(Ünvan: Azərbaycan Tibb Universitetinin 5-ci korpusunda İmtahan Mərkəzində (VTM)
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Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Mərkəzi Hospitalı
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Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi
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Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi
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Bakı Sağlamlıq Mərkəzi
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Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
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Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzi
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31 avqust
saat 10:00-dan-15:00-dək
(Ünvan: Azərbaycan Tibb Universitetinin 5-ci korpusunda İmtahan Mərkəzində (VTM)
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Gəncə Şəhər Psixo-nevroloji Dispanser
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Gəncə Şəhər Psixiatriya Xəstəxanası
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Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi
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Respublika Psixiatriya Xəstəxanası
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Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalı”;
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Akademik C.M.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu
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Yeni Klinika
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Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanası
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Akademik M.Ə.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası
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Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
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1 sentyabr
saat 10:00-dan-15:00-dək
(Ünvan: Bakı ş., Müzəffər Həsənov k., 35)
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İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Baki filialı
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2 sentyabr
saat 10:00-dan-13:00-dək
(Ünvan: Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti 13