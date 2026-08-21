 İsmayıllıda toyda kütləvi zəhərlənmə: 24 nəfər xəstəxanaya müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

İsmayıllıda toyda kütləvi zəhərlənmə: 24 nəfər xəstəxanaya müraciət edib

First News Media12:01 - Bu gün
İsmayıllıda toyda kütləvi zəhərlənmə: 24 nəfər xəstəxanaya müraciət edib

İsmayıllıda məişət zəminində zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, hadisə ilə bağlı AQTA mütəxəssisləri müvafiq qurumların əməkdaşları ilə birgə araşdırmalara başlayıb.

İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisə rayonun Hacıhətəmli kəndində həyətyanı sahədə təşkil edilən toy məclisində baş verib.

24 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət edib. Vəziyyətləri yaxşı olan zərərçəkənlər ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar.

Agentliyin əməkdaşları nümunələr götürərək müayinələrə başlayıb, araşdırmaların nəticələrinə uyğun tədbirlər görüləcək.

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